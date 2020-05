Miesten jalkapalloliiga alkaa 1. heinäkuuta

Koronaviruksen lykkäämä miesten jalkapalloliiga pelataan heinäkuun alusta marraskuun loppupuolelle. Sarja säilyy ennallaan, sillä liigassa pelataan 12 joukkueen kaksinkertainen runkosarja, jota seuraa kuuden joukkueen yksinkertaiset jatkosarjat.

Joukkueille kertyy kauden aikana 27 ottelua, 22 runkosarjassa ja viisi jatkosarjassa. Alun perin kausi oli tarkoitus aloittaa 11. huhtikuuta, mutta sitä siirrettiin koronaviruspandemian ja sen varalta annettujen viranomaismääräysten takia.

Uuteen sarjajärjestelmään kuuluvaa lopputurnausta viimeisestä europaikasta ei järjestetä alkavalla kaudella. Tilapäinen muutos koskee vain nykyistä poikkeustilannetta.

Palloliitto on myös varautunut koronatilanteen mahdollisiin muutoksiin. Heinäkuun 1. päivänä aloitettava kausi voidaan tarvittaessa pelata kaksinkertaisena sarjana ilman jatkosarjoja. Kauden on tarkoitus päättyä 21. marraskuuta.

– Nyt on saatu hyviä uutisia, kun rajoitustoimenpiteitä on alettu purkaa. Näillä näkymin joukkueet pääsevät aloittamaan täysipainoisen joukkueharjoittelun kesäkuun alussa ja kausi vihelletään käyntiin heinäkuussa, toimitusjohtaja Timo Marjamaa totesi liigan tiedotteessa.

– Halusimme pelaajille vähintään kolmen viikon täysipainoisen harjoittelujakson ennen kauden alkua, joten heinäkuun alku on meille varhaisin mahdollinen ajankohta käynnistää liiga.

Viranomaismääräykset tarkentuvat lähipäivinä

Kesäkuun alussa urheilutapahtumia voi järjestää niin, että läsnä saa olla yli 50 mutta alle 500 ihmistä. Aluehallintovirastot täsmentävät urheilu- ja muiden yleisötapahtumien ehtoja lähipäivinä.

– Käymme jatkuvasti tiivistä keskustelua terveysviranomaisten kanssa varmistaaksemme pelaajien ja yleisön turvallisuuden, kun jalkapallo palaa kentille, Marjamaa lisäsi.

Jalkapallon naisten kotimainen pääsarja Kansallinen liiga alkaa 13. kesäkuuta, jos koronatilanteessa ei tapahdu merkittäviä muutoksia.

Naisten liigakausi pelataan 18 ottelukierroksen kaksinkertaisena sarjana, joka päättyy viikonloppuna 7.-8. marraskuuta.

Liigan piti alun perin alkaa 27. maaliskuuta.

