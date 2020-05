Ministerit Pekonen ja Haatainen altistuivat ehkä koronavirukselle – koko hallitus siirtyy etätöihin

Pääministeri Sanna Marin (sd.) on päättänyt, että koko hallitus siirtyy tekemään etätöitä ainakin tämän viikon loppuun asti.

Syynä varotoimeen on se, että sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas.) sekä työministeri Tuula Haatainen (sd.) ovat mahdollisesti altistuneet koronavirukselle tämän viikon tiistaina, kertoo valtioneuvoston viestintä.

He ovat olleet samassa tilassa henkilön kanssa, jolla epäillään koronavirustartuntaa. Henkilö on testattu, ja tulos saadaan kahden päivän sisällä.

Eilen keskiviikkona Haatainen ja Pekonen olivat muiden ministerien kanssa neuvottelemassa Säätytalossa. Neuvottelut järjestettiin eri tiloissa etäyhteyksien välityksellä, mutta neuvottelujen ulkopuolella on ollut ”yksittäisiä kohtaamisia” ministereiden välillä.

Valtioneuvosto jatkaa työskentelyään normaalisti etäyhteyksien avulla. Altistumisuhan seurauksena eduskunnan kyselytunti peruttiin tältä päivältä, mutta täysistunto järjestetään tavanomaiseen tapaan, eduskunnan keskuskansliasta kerrotaan.

Myös keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen kertoo Twitterissä vetäytyvänsä etätöihin mahdollisen korona-altistuksen vuoksi. Kurvisen mukaan mahdollinen altistuminen on tapahtunut tänään keskustan ministeriryhmän kokouksessa. Hän sanoo pyrkivänsä koronavirustestiin mahdollisimman pian.

Ministerien mahdollisesta koronavirusaltistumisesta kertoi aiemmin MTV Uutiset.

STT

