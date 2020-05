MM-kisat vaihtuivat kuntopyörään ja liigafinaalit lenkkipolkuun, jääkiekkoilija Minnamari Tuominen toivoo poikkeustilasta lisävuosia uralleen

Jääkiekkoilija Minnamari Tuomisen kausi päättyi jo toista vuotta peräkkäin hämmennyksen sekaiseen pettymykseen.

Viime kevään naisten MM-kotikisojen loppuhetket eivät unohdu koskaan, mutta kauden päättyminen 7. maaliskuuta jää myös taatusti mieleen.

Maajoukkuepuolustajan kipparoima Kiekko-Espoo oli voittanut Kuortaneen kolmannen kerran välierissä ja edennyt finaaleihin. Matkalla kotikaukalosta pukukoppiin Tuomisen korviin kantautui ikävä huhu, joka vahvistettiin heti: naisten MM-kisat Kanadassa on peruttu.

– Huomioni kääntyi siihen, että meiltä Rakkolaisen Emmi olisi päässyt ensimmäisiin MM-kisoihinsa. Olin enemmänkin Emmin puolesta pahoillani, vaikka tietysti se olisi kruunannut omankin maajoukkuekauteni, Tuominen muistelee.

Seuraavalla viikolla selvisi, ettei Suomen mestaruutta ratkota.

– Ensimmäisenä oli mielessä, olisiko voitu pelata yhden pelin finaalisarja vaikka ilman katsojia. Kun Jääkiekkoliiton päätös tuli, ei auttanut kuin hyväksyä, että pelit olivat siinä.

Kuuden kuukauden treenikesä

”14.4. 2019: MM-finaali. 2020: Pyörätesti.”

Paremmin ”Minttuna” tunnetun Tuomisen huhtikuiseen tviittiin kiteytyy paljon. Vuosi sitten tuona päivänä oli MM-finaali, tänä keväänä pyörätesti. Urheilijan äärirajoja mittaava pyörätesti tehtäisiin Tuomisen mukaan normaalisti vasta toukokuun lopulla.

Kiekko-Espoon joukkue aloittaa jääharjoittelun kesän jälkeen, joten Tuomisen harjoitusohjelma koostuu lenkkeilystä, rullaluistelusta ja muista oheistreeneistä.

– Isoin pääpaino on ollut peruskestävyydessä. Ohjelmaan kuuluu kehonhuoltoa, dynaamisia jumppia, liikkuvuutta ja voimaharjoittelua. Kesäkuun puolivälissä alkaa nopeusharjoittelu, Tuominen kertaa.

Kuntosalien sulkeuduttua maajoukkuepelaajille järjestettiin mahdollisuus yksityiseen kuntosaliharjoitteluun.

– Se on ollut tosi hyvä, koska voimatreenejä ei pysty oikein omalla parvekkeella tekemään.

Poikkeuksellinen mahdollisuus

Kiekko-Espoon pelaajille on painotettu poikkeusolojen näkemistä mahdollisuutena.

– Meilläkin on pelaajia, jotka käyvät aamujäillä ja menevät sitten töihin tai kouluun ja illalla taas suoraan treeneihin. Elämä on aika aikataulutettua. Nyt on mahdollisuus levätä ja nauttia myös vapaa-ajasta.

Vaikka jääkiekkokausi alkaisi normaalisti syyskuussa, edellisestä ottelusta tulee parhaassakin tapauksessa kuluneeksi puoli vuotta. Jatkosopimuksen Kiekko-Espoon kanssa tehnyt puolustaja haluaa nähdä tilanteen valoisan puolen.

– Luulen, että tavallaan tämä tilanne tuo lisävuosia uralleni. Nyt kun saa pidemmän peruskuntokauden ja huollettua kroppaa, niin toivon, että kunnon puolesta seuraava kausi on henkilökohtaisesti urani paras, Tuominen, 29, katsoo tulevaan.

