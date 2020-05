Monissa Euroopan maissa löysennetään tänään koronarajoituksia – terassit aukeavat Espanjassa, Britanniassa osaa väestöä kehotetaan palaamaan töihin

Useissa eri Euroopan maissa aletaan tänään purkamaan koronavirukseen liittyviä rajoituksia.

Tiukkojen koronarajoituksien kohteena olleessa Espanjassa ihmiset voivat jälleen tavata perhettään ja ystäviään alle 10 hengen kokoontumisissa. Ravintoloiden ja kahviloiden terassit saavat myös aueta, mutta ne saavat ottaa sisään vain rajoitetun määrän ihmisiä.

Rajoitusten höllentäminen ei tosin koske pääkaupunki Madridia eikä toiseksi suurinta kaupunkia Barcelonaa, jotka ovat kärsineet pahiten koronaviruksesta.

Myös kouluja avataan monissa maissa, muun muassa Norjassa, Sveitsissä ja Hollannissa. Ranskassa avataan tänään uudelleen niin kampaamot kuin kirjakaupat.

Myös Italia avautuu tiukkojen rajoitusten jälkeen

Koronaviruksen pahasti runtelemassa Italiassa taas koulujen ovet pysyvät kiinni, mutta muun muassa toimistot avataan uudelleen.

Ravintolat, museot, kirjastot ja kirkot on määrä avata toukokuun 18. päivänä. Ravintolat ja kahvilat aukaistaan taas kesäkuun ensimmäisenä päivänä.

Italiassa on voimassa maskipakko joukkoliikenteessä.

Kreikassa on avattu jo kirjakaupat ja kampaamot, mutta maanantaista lähtien kaikki liikkeet saavat aukaista ovensa.

”Resepti kaaokseen”

Britanniassa ihmisiä puolestaan kehotetaan palaamaan töihin, mikäli he eivät voi tehdä etätöitä. Kehotus koskee muun muassa rakennusalan työntekijöitä.

Pääministeri Boris Johnsonin sunnuntainen päätös on tosin saanut tuoreeltaan jo kritiikkiä ammattiliittojen johdolta, kertoo brittilehti Guardian.

Guardianin mukaan monet liittojohtajat pitävät päätöstä ”reseptinä kaaokseen”. Liitot kritisoivat muun muassa sitä, että työntekijöiden suojaamisesta ei ole annettu selkeitä määräyksiä.

– Hallitus ei ole vielä antanut ohjeistusta, miten suojella työntekijöitämme, sanoi Englannin ja Walesin ammattiliittojen keskusjärjestön TUCin pääsihteeri Frances O’Grady.

STT

