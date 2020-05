Muodostelmaluistelujupakka paljasti urheilun kurinpidon aukkokohtia – SUEKin pääsihteeri pitää Taitoluisteluliiton ja HSK:n sopuratkaisua hyvänä

Suomalaisen urheilun kurinpitojärjestelmään saattaa tulla muutoksia. Olympiakomitea selvittää parhaillaan lajiliitoilta, onko urheilun eettisten asioiden kurinpitoa syytä keskittää ja yhtenäistää.

– Olemme lähettäneet tiedustelun, jossa kartoitamme, onko tällaiselle tarvetta ja millaisia asioita varten yhteinen eettinen säännöstö ja mahdollinen yhteinen kurinpitoelin tulisivat, Olympiakomitean erityisasiantuntija Petri Heikkinen kertoi STT:lle.

Liittojen on määrä kommentoida selvitystä ensi maanantaihin mennessä. Takarajaan voi tosin tulla lisäaikaa.

Jos kurinpidon keskittämiselle ja yhteiselle säännöstölle on tarvetta, asia vietäneen Olympiakomitean syyskokoukseen. Jo 17. kesäkuuta pidettävässä kevätkokouksessa asiasta luultavasti keskustellaan.

Heikkisen mukaan uusi järjestelmä olisi voimassa viimeistään 2022, mutta siihen voisi liittyä jo ensi vuoden alussa. Tapausten tutkintaa hoitaisi luultavasti Suomen urheilun eettinen keskus (SUEK), ja riippumaton kurinpitoelin määräisi rangaistuksista.

– Yksi ajatuksista on, voisiko kurinpitoelin olla urheilun oikeusturvalautakunnan jonkinlainen alaosasto.

Kilpailukielto ei estä valmentamista

Nyt kurinpito on lajiliittojen vastuulla, mikä on herättänyt keskustelua mallin mahdollisista aukkokohdista. Tänä vuonna esillä on ollut taitoluisteluseura HSK ja sen muodostelmaluisteluvalmentaja Mirjami Penttinen, jonka Taitoluisteluliitto asetti tammikuussa vuoden kilpailukieltoon asiattoman käytöksen takia.

Liiton mukaan valmentaja rikkoi urheilun eettisiä sääntöjä muun muassa käyttämällä valmennettaviaan kohtaan toistuvasti epäasiallista kieltä, huutamalla ja nöyryyttämällä.

Tapauksessa päästiin maanantaina sopuun. Penttinen on vetänyt valituksensa pois urheilun oikeusturvalautakunnasta ja esitti anteeksipyyntönsä luistelijoille.

Alkuperäinen kilpailukielto pysyy voimassa, mutta se koskee vain liiton alaista kilpailutoimintaa. HSK ilmoitti maaliskuussa palauttavansa Penttisen työvelvoitteen, mikä hiersi liiton ja seuran välejä.

Sama valmentaja voi siis olla kilpailuista pannassa mutta vetää seuraharjoituksia.

– Jos kurinpidon säännöstöä epäeettisestä käyttäytymisestä yhtenäistetään, näkisin hirmu hyvänä, että sanktiot koskisivat kaikkea urheilutoimintaa, SUEKin pääsihteeri Teemu Japisson sanoo.

Nykyisellään esimerkiksi dopingrangaistukset kattavat kaiken urheilutoiminnan.

Japisson näkee HSK:n ja Taitoluisteluliiton sopuratkaisussa useita hyviä puolia.

– Urheilijat eivät joudu käymään tätä asiaa enää oikeusturvalautakunnassa suullisesti läpi. Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan seura on sitoutunut kehittämään toimintaansa. Arvostan valmentaja Penttisen anteeksipyyntöä. Lisäksi Taitoluisteluliiton kurinpidon päätös säilyy, Japisson listaa.

Suurin osa kurinpitoasioista toimii

Kaikkea kurinpitoa ei ole tarkoitus yhdistää. Petri Heikkisen mielestä suoraan kilpailutoimintaan liittyvä ”perinteinen kurinpito on liitoilla hallussa”.

– Suurimpaan osaan kurinpitoasioista lajiliitoilla on vakiintuneet menettelyt, hän muistuttaa.

Toinen kysymys on, miten tehokkaasti esille tulevat mahdolliset pinnan alla olevat kipukohdat, kuten häirintä ja muu asiaton toiminta.

– Keskustelu on varmaan lähtenyt siitä, että pitäisi puuttua nykyistä tehokkaammin, mitä mahdollisesti tapahtuu lajin ympärillä mutta varsinaisesta kilpailutoiminnasta hieman piilossa, Heikkinen sanoo.

Myös valtion liikuntaneuvosto on esittänyt, että siirtymistä keskitettyyn kurinpitoon olisi syytä harkita.

STT

