Naisten Superpesis yrittää saada kauden käyntiin 12. kesäkuuta

Naisten Superpesikseen uuteen otteluohjelmaan on merkitty ensimmäiset ottelut 12. kesäkuuta ja kausi pyritään saamaan tuolloin käyntiin. Pesäpalloliiton tiedotteen mukaan liitto ja naisten Superpesiksen seurat pitivät eilen etäkokouksen asiasta.

Pesäpalloliitto odottaa vielä aluehallintovirastojen tarkempia ohjeistuksia ottelutapahtumien turvallisuudesta.

– Mikäli viranomaisohjeistukset eivät tuo yllättäviä muutoksia, naisten Superpesistä pelataan 12. kesäkuuta. Sarjajärjestelmistä tiedotetaan ensi viikolla, samoin ottelutapahtumiin liittyvistä erityisjärjestelyistä, kun olemme saaneet aluehallintovirastojen ohjeistukset, Pesäpalloliiton urheiluyksikön johtaja Mikko Huotari sanoi tiedotteessa.

– Kaikkiin kauden 2020 pesäpallosarjoihin osallistuminen on vapaaehtoista, eikä yksikään joukkue putoa mistään sarjasta kilpailullisen sijoituksen perusteella. Nouseminen on sen sijaan mahdollista, eli vahva kilpailullinen jännite säilyy, Huotari jatkoi.

Naisten Superpesiksen piti käynnistyä alun perin huhtikuun lopussa Fuengirolassa ja täydellä tarmolla Suomessa toukokuun alkupuolella, mutta koronaviruksen vuoksi aloitus on siirtynyt yli kuukaudella.

”Olemme murheissamme”

Miesten ja naisten Ykköspesisten on tarkoitus käynnistyä juhannuksen jälkeisellä viikolla, ja siellä tavoitellaan nousua Superpesikseen. Miesten Ykköspesistä pelataan yhdeksän joukkueen voimin, kun Laukaa, Ulvila ja Vähäkyrö vetäytyivät sarjasta.

– Joudumme suruksemme ilmoittamaan, että Laukaan Urheilijoiden ykköspesisjoukkue ei pelaa kesällä 2020. Viimeisten viikkojen aikana joukkueen taustavoimat ovat tehneet paljon töitä kauden mahdollistamiseksi, Laukaan joukkueen Facebook-sivuilla muotoiltiin.

– Neuvotteluita on käyty niin seuran sisällä, yhteistyökumppaneiden, muiden joukkueiden, LU:n pelaajien kanssa sekä myös Pesäpalloliiton suuntaan. Kauden väliin jättäminen oli hyvin vaikea päätös, ja siihen vaikuttivat lukuisat eri tekijät. Olemme murheissamme ja pahoittelemme tätä päätöstä.

Ykköspesisten sarjajärjestelmät julkaistaan ensi viikolla.

Pesäpalloliitto käsittelee ensi viikolla myös miesten Superpesiksen tilannetta. Liitto ja seurat odottavat viranomaisilta ohjeita erityisjärjestelyistä.

– Aluehallintovirastojen ohjeistuksilla erityisjärjestelyistä ja yleisömääristä on suora vaikutus seurojen tiukkaan taloustilanteeseen. Tarvitsemme ohjeistuksen pikaisesti, liiton toiminnanjohtaja Petri Pitkäranta kertoi tiedotteessa.

STT

