Norwegianin vältti vararikon – yrityssaneeraus edellytys valtion pelastuspaketille

Vararikon partaalla horjuva halpalentoyhtiö Norwegian on saanut keskeisten velkojiensa hyväksynnän saneeraussuunnitelmalleen. Yhtiö ilmoitti asiasta pörssitiedotteessa.

Toimitusjohtaja Jacob Schram kiitti velkojia rakentavasta asenteesta. Norwegianin saneeraushanke menee huomenna ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksyttäväksi.

Lentoalan asiantuntija Espen Andersen Oslon kauppakorkeakoulusta arvioi uutistoimisto TT:lle, että tilanne on hyvin vaikea.

– Heillä on veitsi kurkullaan. Jos yhtiökokous äänestää saneeraussuunnitelman nurin, ei vaihtoehtoja enää juuri ole, Andersen sanoi.

Julkisuudessa on spekuloitu ajatuksella, että Norjan valtio ottaisi kriisiytyneen yhtiön haltuunsa, mutta tätä vaihtoehtoa Andersen piti hyvin epätodennäköisenä.

Yrityssaneeraus on ehto sille, että yhtiö voi saada Norjan valtion pelastuspaketin, jonka avulla se uskoo pysyvänsä pystyssä ilmailualan lamaannuttaneen koronakriisin yli. Norjan valtio on valmistautunut myöntämään 2,7 miljardin kruunun (236 miljoonan euron) kriisilainan.

Neuvotteluja velkojien kanssa käytiin viime päivinä tiiviisti, ja varsinainen takaraja oli jo torstaina. Sopua ei kuitenkaan syntynyt vielä silloin, koska yhdessä velkojaryhmistä sovulle ei saatu riittävää määräenemmistöä.

Pörssikurssi romahtanut 88 prosenttia

Velkojilla on Norwegianin velkakirjoja yhteensä 1,2 miljardin dollarin (1,08 miljardin euron) edestä. Yhtiö tarjosi velkojilleen aluksi reilun 40 prosentin osuutta osakkeista näistä veloista. Kun tämä esitys ei mennyt läpi, Norwegian korotti tarjousta ja lupasi lisäksi pantiksi myyntitulot Gatwickin lentokentän arvokkaimmista laskeutumisoikeuksista.

Norwegianin pitää vielä saada aikaan sopuratkaisu lentokonevuokraajien kanssa. Norwegian oli pinteessä jo ennen koronakriisiä, koska sillä on ollut ongelmia Dreamliner-koneiden Rolls Royce -moottorien kanssa. Seuraava isku oli Boeing 737 Max-koneiden maailmanlaajuinen lentokielto.

Norwegianin miehistöyhtiöt Ruotsissa ja Tanskassa haettiin konkurssiin pari viikkoa sitten. Jos Norwegian menee nurin, SAS jää käytännössä monopoliasemaan Norjan sisäisessä liikenteessä.

Nopeasti kasvanut Norwegian nousi muutamassa vuodessa Euroopan kolmanneksi suurimmaksi halpalentoyhtiöksi ja ryhtyi laajentamaan toimintansa myös kaukoreiteille Yhdysvaltoihin. Koneongelmia seurannut koronakriisi on lyönyt yhtiötä rajusti.

Yhtiön Oslon pörssiin noteerattu osake on vuoden alusta laskettuna menettänyt arvostaan 88 prosenttia.

STT

Kuvat: