Yhdysvalloissa alhaisin koronakuolemien määrä vuorokaudessa sitten maaliskuun

Yhdysvalloissa on kuollut koronavirukseen vuorokauden aikana 776 ihmistä, kertoo tartuntoja seuraavan Johns Hopkinsin yliopiston laskenta.

Kyseessä on alhaisin lukema sitten maaliskuun. Kuolleiden määrä on vuorokaudessa vaihdellut yleensä 1 000 ja 2 500 välillä.

Johns Hopkinsin yliopiston mukaan maassa on todettu nyt yhteensä yli 1,3 miljoonaa tartuntaa.

Yliopiston laskelmien mukaan virukseen on kuollut yhteensä 79 522, kun taas tartuntoja seuraavien Worldometrsin mukaan kuolleiden määrä olisi jo yli 80 000.

Yhdysvalloissa on todettu eniten koronavirustartuntoja maailmassa.

”Kokisin olevani enemmän turvassa kotona”

New York Timesin mukaan Valkoisessa talossa todetut koronatartunnat sen sijaan herättävät huolta henkilökunnassa. Osa virkamiehistä kertoo pelkäävänsä, että tauti olisi jo päässyt leviämään Valkoisessa talossa.

– On pelottavaa mennä töihin, sanoi presidentin taloudellinen neuvonantaja Kevin Hassett CBS:lle.

– Minulla on kasvosuoja, mutta kokisin olevani paljon enemmän turvassa kotona kuin jos menisin Länsisiipeen, hän lisäsi viitaten Valkoisen talon osaan, jossa presidentti Donald Trumpin työhuone sijaitsee.

Valkoisessa talossa todetut tartunnat ovat entisestään kiihdyttäneet keskustelua siitä, miten Trumpin hallinto suhtautuu viruskriisiin.

Mediassa on raportoitu esimerkiksi siitä, että useiden Valkoisen talon työntekijöiden esimiehet ovat kehottaneet alaisiaan tulemaan työpaikalle mahdollisesta tartuntariskistä huolimatta.

Valkoisen talon mukaan sen työntekijöitä testataan säännöllisesti ja talon siivousta on tehostettu.

Pence normaalisti töihin, vaikka tiedottajalla tartunta

Yhdysvalloissa useita pandemian vastaisen ydinryhmän asiantuntijoita on jättäytynyt karanteeniin sen jälkeen, kun Valkoisessa talossa kerrottiin levinneen koronavirusta. Tartunta on todettu ainakin varapresidentti Mike Pencen tiedottajalla. Lisäksi torstaina presidentti Trumpinesikunnasta kerrottiin, että presidentin lähellä työskentelevällä palvelijalla oli niin ikään todettu koronavirustartunta.

Tautikeskus CDC:n johtajan Robert Redfieldin kerrotaan jättäytyvän kahdeksi viikoksi vapaaehtoiseen karanteeniin, kertoo muun muassa Washington Post. Lisäksi karanteeniin on menossa Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviraston päällikkö Stephen Hahn. Molempien kerrotaan olleen kontaktissa tartunnan saaneen ihmisen kanssa.

Myös mediassa viruskriisin aikana paljon siteerattu Kansallisen allergia- ja tartuntatautiviraston johtaja Anthony Fauci kertoi uutiskanava CNN:n mukaan siirtyvänsä sovellettuun karanteeniin ja jatkavansa työntekoa pääosin kotoaan. 79-vuotias Fauci sanoi, ettei ole ollut tartunnan saaneen ihmisen läheisyydessä ja kuvaili tartuntariskiään pieneksi. Hänet on määrä testata viruksen varalta päivittäin.

Mediatiedoista poiketen varapresidentti Mike Pencen on kuitenkin määrä palata töihin maanantaina normaalisti. Pencen edustajan mukaan Pencen koronavirustesti on negatiivinen eikä tämä ole karanteenissa.

– Varapresidentti Pencen koronaviruksen testitulos on ollut joka päivä negatiivinen ja hän aikoo olla Valkoisessa talossa maanantaina, hänen edustajansa Devin O’Malley kertoi.

NYT: Lapsilla todettu uudenlaisia vakavia koronaoireita New Yorkissa, kolme kuollut

Yhdysvalloissa ovat nostaneet huolta myös lapsissa havaitut vakavammat koronaviruksen oireet.

New Yorkissa lähes 40 lasta on sairastunut vakavaan tulehdustautiin, jonka epäillään olevan yhteyksissä koronavirukseen.

Asiasta kertoi muun muassa New York Times. Taudin oireisiin kuuluvat muun muassa pidentynyt korkea kuume, ihottuma, vatsakivut, sydämen lyöntien kiihtyminen ja ihon värin muuttuminen.

New Yorkin osavaltiossa oireyhtymään on kuollut kolme lasta, joilla ei ole ollut perussairauksia.

Tieto on herättänyt huolta, koska tähän asti lasten on katsottu sairastavan koronaviruksen aiheuttama tauti pääosin oireettomana tai lieväoireisena.

New Yorkin kaupungin terveysviranomaisten mukaan viranomaisia varoitettiin oireyhtymästä toukokuun alussa, kun vastaavanlaisia tapauksia oli ilmennyt Britanniassa.

– Tilanne kehittyy yhä, sanoi New Yorkin terveysviranomainen ja lääkäri Oxiris Barbot. Barbotin mukaan liittovaltion tulisi lisätä testausta, jotta vakavaan tautiin sairastuvat lapset voitaisiin tunnistaa. Hän kehotti myös vanhempia tarkkaavaisuuteen asiassa.

Vastaavia oireita on raportoitu kourallinen myös muualla Yhdysvalloissa. Euroopassa tapauksia on todettu 50, muun muassa Britanniassa, Ranskassa ja Italiassa.

