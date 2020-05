Ohisalo uskoo, että tautitilanteen takia yökerhoja avataan ehkä myöhemmin kuin esimerkiksi kahviloita

Sisäministeri ja vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo uskoo, että yökerhot saatetaan avata eri aikaan kuin esimerkiksi kahvilat. Hän sanoi Säätytaloon mennessään, että tässä tautitilanteessa yökerhojen tilanne on hyvin toisenlainen kuin esimerkiksi kahviloiden, joissa voidaan olla pitkien etäisyyksien päässä toisista asiakkaista.

Ohisalon mukaan tässä tulee varmasti eroja, kun hallitus pohtii, miten ravintolat voisivat alkaa avata turvallisesti oviaan kesäkuun alusta alkaen.

Hänen mukaansa ravintolat täytyy kyetä avaamaan poliisin nykyisillä toimivaltuuksilla. Ohisalo painottaa, ettei poliisilla ole resursseja valvoa, että ravintoloissa noudatetaan turvavälejä. Hän vetoaa asiassa jälleen ihmisten omaan käytökseen.

Hallitus neuvottelee Säätytalossa muun muassa ravintoloiden avaamisesta. Ravintolat, kahvilat ja baarit ovat olleet asiakkailta suljettuina 4. huhtikuuta alkaen ja niiden on määrä pysyä suljettuina toukokuun loppuun asti.

Pohdinnassa asiakasmäärät ja aukioloajat

Hallituksen pohdittavana on muun muassa, miten taataan riittävät turvavälit ravintoloiden asiakkaille, rajataanko asiakasmääriä ja rukataanko aukioloaikoja. STT:n tietojen mukaan yksi elementti keskusteluissa on ollut, että alkoholin myyntiaikoihin voisi tulla rajoituksia.

Tiettävästi sosiaali- ja terveysministeriössä on pohdittu, olisiko ravintoloita syytä avata alueittain, koska tautitilanne on niin erilainen eri puolilla Suomea. Ainakin Ohisalon mielestä ravintoloiden avaamisessa täytyy kuitenkin edetä mahdollisimman yhdenvertaisesti.

Myös ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) arvelee, että kansalaisten on vaikea omaksua, jos määräys on kovin tilkkutäkkimäinen.

– Sitten voi tulla rajaliikennettä, jos naapurikunnassa onkin kiinni ja toisessa auki. (Se on) ehkä vähän turhaa trafiikkia. Nämä ovat varmasti niitä asioita, joita joudutaan miettimään, Haavisto sanoi.

Yritystuista myös määrä päättää tänään

Hallituksen on määrä päättää tänään Säätytalossa myös siitä, viekö se eteenpäin niin sanottua yritysten yleistukea. Kyse on tiettävästi satojen miljoonien eurojen suuruisesta väliaikaisesta tuesta, jota maksettaisiin koronaviruksesta kärsiville yrityksille toimialasta riippumatta.

Ministerit eivät ottaneet kantaa tuen suuruuteen neuvotteluihin mennessään. Ohisalo ei ottanut kantaa myöskään siihen, minkä kokoisille yrityksille tukea pitäisi jakaa.

– Vihreät on pitänyt esillä sitä, että osinkojenjakoon ei pitäisi tällaisia tukia käyttää tai harmaan talouden piiriin ei pitäisi tällaisten tukien päätyä. Tämä on mielestäni menossa hyvään suuntaan, ja olen siitä erittäin tyytyväinen.

Työ- ja elinkeinoministeriön esitys yleistuesta pohjautuu työelämäprofessori Vesa Vihriälän johtaman työryhmän malliin, jossa tuen vastaanottamisen ehtona on, että yritys ei maksa osinkoja eikä tulokseen perustuvia palkkioita tältä vuodelta.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) sanoi neuvotteluihin mennessään, että hänellä on mukanaan selkeä esitys yleistuesta. Lintilä ei vielä osannut sanoa, järjestetäänkö tänään tiedotustilaisuus neuvottelujen jälkeen.

– Se riippuu siitä, kuinka kauan käsittely kestää, Lintilä sanoi.

