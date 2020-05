Opiskelua ulkona ja porrastettuja välitunteja – Lähiopetus alkaa Salon kouluissa poikkeavissa oloissa

Salossa ala- ja yläkouluissa on mietitty tarkkaan, miten torstaina alkava lähiopetus toteutetaan. Pienissä ja isoissa kouluissa tilanne on hyvin erilainen.

Osassa kouluista löytyy vapaita tiloja, osassa kaikki koulun tilat ovat jo entuudestaan käytössä.

Perniön asemalla Saurun koulussa avin ohjeita pyritään noudattamaan mahdollisimman hyvin.

– Meillä on pieni koulu, viisikymmentä oppilasta, joten väljyyttä saadaan helpommin kuin usean sadan oppilaan kouluissa, sanoo rehtori Anssi Örling .

Väljyyttä saadaan muun muassa ryhmiä siirtämällä.

– Suurin ryhmämme, jossa on 22 oppilasta, siirretään yläkerrasta alakerran yhdistelmäsaliin ja pienemmät ryhmät puolestaan ylös. Lisäksi porrastamme välitunnit, Örling kertoo.

Lisäksi suunnitelmissa on pitää oppitunteja mahdollisimman paljon ulkona.

– Meillä on täällä mahtava luonto aivan lähellä ja itse rakennettuja majoja piha täynnä. Tarkoituksena on lähteä pienille vaelluksille lähiluontoon.

Ruokailun suhteen poikkeusjärjestelyjä ei tarvitse tehdä, sillä oppilaat syövät normaalioloissakin luokkahuoneissa.

Perttelin Hiiden koulussa ohjeiden mukaisten opiskelutilojen järjestäminen onnistuu hyvin. Näin toteaa rehtori Riina Mäkelä .

Oppilaita koulussa on nelisenkymmentä, joista suurin osa palaa lähiopetukseen ylihuomenna.

– Koulu on sen verran iso, että mahdumme sinne hyvin. Ryhmiä ei tarvitse jakaa, Mäkelä sanoo.

Hiidessäkin porrastetaan oppilaiden sisääntuloa ja ruokailua, joka tapahtuu jo nyt luokissa.

– Isot ja pienet oppilaat kulkevat eri ovista. Näin myös käsienpesut onnistuvat ilman suurempia jonoja.

Mäkelä sanoo olevansa erittäin tyytyväinen, että koulu sai lisäaikaa ja lakkautetaan vasta vuoden 2021 syksyllä.

– Onneksi saamme olla tutussa pienessä koulussa, jos poikkeusolot ovat voimassa vielä tulevana syksynä, Mäkelä sanoo.

Tupurin vajaan 400 oppilaan koulussa opetusta toteutetaan mahdollisuuksien mukaan koulun piha-alueella.

– Teemme myös pieniä retkiä lähiympäristöön, sanoo koulun rehtori Hanna-Maija Tuominen .

Sisätiloissa väljyyttä haetaan jakamalla luokkia pienryhmiin.

– Koululla ei ole ylimääräisiä vapaita tiloja, mutta otamme käyttöön koulun tekstiilityönluokan, kuvataideluokan sekä liikuntasalin.

Koulupäivä alkaa Tupurin koulun oppilailla eri aikaan, jotta sisääntuloeteisissä ei olisi ruuhkaa. Myös välitunnit ja ruokailu hoidetaan Tupurissa porrastetusti.

– Koulun nuoremmat oppilaat syövät koulun ruokalassa ja isommat hakevat ruokansa ruokalasta ja siirtyvät syömään omiin luokkiinsa. Ruokailu on aikataulutettu tarkasti, jotta lähikontaktien määrä pysyy mahdollisimman alhaisena.

Tuomisen mukaan oppilaita ohjataan hyviin hygieniakäytäntöihin jo etäopetuksen viimeisinä päivinä.

– Oppilaat pesevät kädet aamulla kouluun tullessa, ennen ruokailua ja aina ulkoa sisään tullessa. Opettajat valvovat käsienpesua.

– Lisäksi koulussa vältetään yhteisten välineiden käyttöä mahdollisuuksien mukaan.

Armfelt sai käyttöönsä lisätiloja Halikosta

Salon suurimmassa peruskoulussa eli Armfeltin koulussa lähiopetuksen toteuttaminen väljemmissä tiloissa on vaatinut paljon suunnittelua.

– Meillä on käynyt aivan mahtava tuuri. Olemme saaneet käyttöömme lisätiloja, mikä on iso helpotus, kertoo yhtenäiskoulun vs. rehtori Jaana Talvitie .

Armfeltin koululaisia opiskelee oman koulun lisäksi loppukevään aikana Halikon lukiolla, Halikon kirjastossa sekä Halikon seurakuntatalolla ja Pikkupappilassa.

Armfeltin koulussa on kaikkiaan noin 900 oppilasta, joista reilut 300 on alakoululaisia ja loput yläkoululaisia.

– Halikon lukiota käyttävät yläkoululaiset. Halikon kirjastoon siirtyy kaksi alakoulun ryhmää ja seurakuntataloon kolme alakoulun ryhmää. Pikkupappilassa opiskelee puolestaan yksi pieni ryhmä, Talvitie kertoo.

Armfeltin koululla oppilaiden kohtaamisia pyritään vähentämään muun muassa kulkemalla eri ovista ja porrastamalla ruokailua aikaisempaa enemmän.

– Myös ruokalaa on laajennettu liikuntasalin puolelle.

Talvitien mukaan oppilaiden hyvinvointiin halutaan kiinnittää huomiota kokonaisvaltaisesti.

– Konkreettisten toimien lisäksi käymme oppilaiden kanssa keskusteluja tilanteesta. Kysymme muun muassa miten opiskelu on sujunut.

– Osalle oppilaista on saattanut tulla pelkotiloja, joista on hyvä keskustella, Talvitie huomauttaa.

Salo ei hanki lisäkalustoa koulukuljetuksiin

Salon kaupunki seuraa koulukuljetustenkin osalta valtakunnallisia ohjeita.

– Tämän hetkisten tietojen perusteella koulukuljetukset ollaan järjestämässä samoin kuin ennen etäopetukseen siirtymistä, sanoo liikennepalvelupäällikkö Tanja Ahola .

Salon kaupunki ei ole hankkimassa lisäkalustoa lähiopetuksen jälleen alkaessa.

– Selvitämme parhaillaan kuinka moni oppilas ylipäätään tarvitsee koulukuljetusta, Ahola sanoo.

Aholan mukaan kuljetusyritysten kanssa on keskusteltu muun muassa hygieniasta.

– Kuljetusyritykset huolehtivat kulkuneuvojen siisteydestä ja pintojen puhtaudesta.

Aholan mukaan on erityisen tärkeää on, että jokainen toimii osaltaan vastuullisesti.

– THL:n tuoreimpien ohjeiden mukaan tärkein suojautumistoimenpide on varmistaa, ettei sairaana matkusteta. Lisäksi pidetään mahdollisuuksien mukaan etäisyyttä ja istutaan väljästi.

Linja-autoissa väljyyttä syntyy Aholan mukaan luonnostaan.

– Toisen asteen koulut eivät ole alkamassa, joten linja-autoissa on normaalia enemmän tilaa.