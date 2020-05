Oppositio vaatii hallituksen exit-strategialta enemmän avoimuutta – poikkeusolot jatkuvat, lääkkeiden myyntiä ja lääkärien lomia voidaan yhä rajoittaa

Oppositiopuolueet kokoomus ja perussuomalaiset vaativat hallitukselta enemmän avoimuutta, kun se irrottaa Suomea koronaepidemian rajoituksista. Hallituksella on puolueiden mielestä oltava selkeä ja julkinen suunnitelma yhteiskunnan avaamiseksi. Hallituksen valitsemaa exit-strategiaa perattiin eduskunnassa keskiviikkona.

Kokoomuksen varapuheenjohtaja Antti Häkkänen vaati hallitukselta kirkkaampaa tilannekuvaa.

Hän muistutti, että eduskunnan tiedonsaannista on käynnistetty jo ennestään erillinen selvitys, mikä on kokoomuksen mielestä vakava asia parlamentarismin kannalta.

– Hallitus toimii eduskunnan luottamuksen varassa. Eduskunta valvoo hallituksen toimintaa, ja tiedot ovat olennainen osa tätä valvontaa, Häkkänen sanoi ryhmänsä puolesta.

Perussuomalaisten varapuheenjohtaja Riikka Purra arvosteli hallituksen exit-strategiaa, koska hänen mielestään yhteiskuntaa avataan epäjohdonmukaisesti: Tautia ei tukahduteta vaan eteenpäin mennään nitkuttaen.

Yökerhot kieltolistalla

Suomi on helpottamassa kovia rajoitustoimia kesää kohti.

– Hallituksen tavoitteena on edelleen pyrkiä estämään viruksen leviämistä yhteiskunnassa, turvata terveydenhuollon kantokyky ja suojata erityisesti riskiryhmiin kuuluvia ihmisiä, pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoi eduskunnassa.

Valtioneuvosto teki keskiviikkona periaatepäätöksen exit-strategiasta. Siihen on kirjattu päätökset, joista hallitus kertoi maanantaina.

Tarkoituksena on siirtyä laajoista rajoituksista kohdennetumpiin, jotta talous vähitellen aukenisi.

Rajoitukset kohdistuvat vastaisuudessa ”riskitasoltaan korkeimmaksi arvioituun ravintolatoimintaan, erityisesti yökerhoihin sekä asiakaspaikoiltaan suurimpiin tai tiloiltaan tiiveimpiin ravintoloihin”. Listalla ovat myös muun muassa suuret yleisötilaisuudet, jotka pysyvät kiellettyinä tällä tietoa ainakin heinäkuun loppuun.

Rajoitukset keskittyvät myös matkustukseen, ikäihmisten ja muiden riskiryhmien suojaamiseen ja arjen käytäntöihin.

Lääkkeiden myyntirajoituksia jatketaan

Hallitus antoi keskiviikkona eduskunnalle valmiuslain jatkamisasetuksia. Tämä tarkoittaa sitä, että poikkeusolot jatkuvat Suomessa kuten hallitus maanantaina kertoi.

Terveydenhuollossa käytettävien lääkkeiden, tavaroiden ja palveluiden myynnin rajoittamista jatketaan edelleen, jotta niiden saatavuus varmistetaan. Kunnilla on myös edelleen mahdollisuus siirtää kiireetöntä hoitoa.

Terveydenhoitohenkilökunnan lomiin, lepoaikoihin tai työaikaan voidaan yhä tehdä muutoksia. Sen verran poikkeustoimia kevennetään, että toimet eivät enää kohdistu pelastustyöntekijöihin, hätäkeskusten työntekijöihin tai poliiseihin.

Valmiuslain mukaiset poikkeustoimet olisivat purkautuneet ensi viikolla, jos niitä ei olisi uudistettu.

STT

