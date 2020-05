Osakesäästötileistä neljännes avattu uusille sijoittajille – yhteensä noin 100 000 tiliä

Pörssisijoittamiseen tarkoitetuista osakesäästötileistä noin neljännes on avattu uusille sijoittajille eli sellaisille, joilla ei aiemmin ole ollut arvo-osuustiliä, kertoo arvopaperikeskus Euroclear Finland.

Yhtiön ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään oli toukokuun alkuun mennessä avattu 100 000 osakesäästötiliä, joista uusille sijoittajille oli noin 25 000. Miehet näyttävät ottaneen uuden sijoitusmuodon hanakammin haltuun kuin naiset, sillä tileistä vain 26 prosenttia avattiin naisille.

Osakesäästötilit otettiin käyttöön tammikuun alussa. Niillä olevien säilytysten arvo oli viime maanantaina 335 miljoonaa euroa.

Osakesäästötilit ovat herättäneet keskustelua siitä, ketkä uudesta sijoitusmuodosta hyötyvät. Esimerkiksi nykyinen liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd.) on julkisesti kritisoinut sitä, että ne tuovat verohelpotusta jo ennestään hyväosaisille suomalaisille.

Kun osakesäästötiliä suunniteltiin, toivottiin sen lisäävän suomalaisten sijoittamista. Esimerkiksi joulukuussa 2018 silloinen valtiovarainministeri, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo uskoi, että osakesäästötili voi vuosien mittaan nostaa osakesäästäjien määrän Suomessa noin miljoonaan. Suomessa oli silloin osakkeita noin 800 000 yksityishenkilöllä.

– Ruotsissa osakesäästötili toi useita satojatuhansia osakesäästäjiä lisää, Orpo perusteli tuolloin arviotaan.

Euroclear Finland kertoo, että huhtikuun lopussa pörssiosakkeita omisti noin 871 100 suomalaista. Määrä on kasvanut joulukuun lopusta noin 63 600 osakkeenomistajalla.

