Pääosin vain varausten nouto on sallittu, kun kirjastot suuressa osassa maata avaavat oviaan maanantaina – Helsingissä eri linja

Suomessa kirjastot avaavat oviaan pääosin maanantaina, mutta poikkeusjärjestelyin. STT:n tekemän soittokierroksen perusteella monissa kaupungeissa ainoastaan varausten nouto ja lainojen palauttaminen on mahdollista. Poikkeuksen tekee Helsinki, jossa myös hyllyjä pääsee tutkailemaan. Helsingissä lisäksi osa kirjastoista avasi ovensa jo perjantaina.

Hallitus linjasi maanantaina 4. toukokuuta, että kirjastot voivat välittömästi alkaa lainata kirjoja ja muita aineistoja. Monet kirjastot eivät kuitenkaan voineet tarttua tilaisuuteen heti linjauksen jälkeen, sillä niillä ei ollut tarpeeksi henkilökuntaa käytettävissään.

Hallituksen linjauksen mukaan ainoastaan lainaustoiminnan kannalta välttämättömät tilat voi pitää auki, joten esimerkiksi lukusaleissa ja työskentelytiloissa ei saa oleskella. Aluehallintovirasto on ohjeistanut kaupunkeja ja kuntia siitä, miten lainaustoimintaa voi harjoittaa.

Helsingin tulkinnan mukaan välttämättömään lainaustoimintaan kuuluu myös kirjojen silmäilymahdollisuus. Helsingin arvion mukaan pelkkä varaushyllyjen avaaminen olisi tuonut suuremman turvallisuusuhan.

– Meidän volyymit ovat niin suuret, että jos olisimme kehottaneet asiakkaita tulemaan vain tietylle hyllyalueelle etsimään varauksia, meidän arviomme mukaan se tuottaisi paljon suuremman ruuhkautumisriskin, Helsingin kirjastopalvelujen johtaja Katri Vänttinen sanoo.

Henkilökunnan vähäisyys suurin syy sille, ettei kirjoja pääse penkomaan

STT soitti lisäksi Tampereen, Turun, Oulun ja Rovaniemen kirjastojen johtamisesta vastaaville henkilöille. Näissä kaupungeissa vain varausten nouto ja kirjojen palauttaminen on sallittu maanantaista lähtien. Suurin syy on se, ettei kirjaston tiloja voisi valvoa niin, ettei kukaan jäisi mihinkään oleskelemaan.

Hallituksen linjauksen mukaan kirjastoissa oleskelua ja muuta toimintaa ei saa sallia ennen kesäkuun 1. päivää.

– Meillä on todella vähän porukkaa tällä hetkellä töissä, joten emme ehdi kiertelemään tiloissa. Meillä on lisäksi niin paljon varauksia, että haluamme ensin turvallisesti toteuttaa varausten noudon, sanoo Oulun kirjastopalvelujohtaja Jouni Pääkkölä.

Samankaltainen tilanne on Rovaniemellä. Rovaniemen kaupungin kirjastonjohtaja Nina Sipola sanoo, että osa henkilökuntaa on edelleen korvaavissa töissä.

Myös monissa muissa kaupungeissa kirjaston henkilökuntaa siirrettiin muihin töihin, lomautettiin tai passitettiin vuosilomalle hallituksen sulkemispäätöksen jälkeen.

– Väkimäärää pitää pystyä rajaamaan ja valvoa sitä, että turvavälit säilyvät. Meillä on vasta osa henkilökunnasta töissä, joten päädyimme tähän (vain varausten noutoon), Sipola sanoo.

Tampereen kirjasto- ja kansalaisopistoyksikön johtaja Pirkko Lindberg sanoo, että esimerkiksi Tampereen Metso-kirjastossa sali on niin iso, että ihmiset häviäisivät helposti sinne ja olisi hyvin vaikea valvoa sitä, jäädäänkö sinne oleilemaan.

Helsingissä ei syntynyt perjantaina ruuhkaa

Helsingissä ihmisten turhaa oleilua kirjastoissa on estetty siten, että kaikki mahdollisuudet istumiseen on poistettu ja esimerkiksi tietokoneet on eristetty. Työskentelytiloihin ei ole pääsyä.

– Kirjahyllyt on tavattoman avarasti sijoitettu, niin katsoimme, että on se on Avin ohjeistuksen mukaista; turvavälit pysyvät eikä tila houkuttele viipyilyyn, Vänttinen sanoo.

Helsingin auki olevissa kirjastoissa ei Vänttisen mukaan syntynyt perjantaina ja lauantaina ruuhkaa, vaikka siihenkin oli varauduttu. Kaikissa kirjastoissa oli paikalla vain yksittäisiä asiakkaita.

Esimerkiksi keskuskirjasto Oodissa on livelaskuri, joka seuraa reaaliaikaisesti sitä, kuinka monta ihmistä kirjastossa on sisällä. Laskuria oli valjastettu seuraamaan vartiointiliike.

– Jos kirjastoon olisi tullut yhtä aikaa yllättäen viisisataa ihmistä, olisimme laittaneet oven väliaikaisesti kiinni, Vänttinen sanoo.

Vänttisen mukaan ihmiset asioivat kirjastoissa muutoinkin varovaisesti ja noudattivat esimerkiksi turvavälejä.

Kirjastot avaavat ovia tiukin turvajärjestelyin

Kun kirjastot maanantaina availevat oviaan, käytössä on monia turvatoimia ja poikkeusjärjestelyitä. Esimerkiksi Tampereelle kirjojen lainaus tapahtuu ”ratoja” pitkin.

– Meillä on tehty sellaiset radat, että oman varauksen voi hakea hyllystä, lainata automaatilta ja lähteä toista rataa ulos, Lindeberg sanoo.

Lisäksi kaikissa kirjastoissa asiakkaita muistutetaan turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta. Asiakkaiden on myös ensisijaisesti hoidettava asiointi automaatilla.

Varauksia ja e-lainoja tehty isoja määriä

Kirjoja ei puhdisteta millään erityisellä tavalla eikä niitä desinfioida. Kirjastot ovat päätyneet tähän ratkaisuun, sillä viranomaiset eivät ole suosittaneet desinfiointia.

– Kirjaston henkilökunnan on kuitenkin huolehdittava käsihygieniasta, ja he voivat halutessaan käyttää suojahansikkaita, Tampereen Pirkko Lindberg sanoo.

Myös muissa kirjastoissa henkilökunnalle on sama ohje.

Seuraava koitos kirjastoilla on kesäkuun ensimmäinen päivä, jolloin myös kirjastojen muita toimintoja voi avata.

Poikkeusajat ovat näkyneet kirjastojen toiminnassa, vaikka ne ovatkin olleet säpissä. Kirjastoista kerrotaan, että varausmäärät ovat pääosin kasvaneet tänä aikana. Esimerkiksi Tampereelle varauksia on tehty noin 2 000. Myös e-aineistojen kysyntä on räjähtänyt. Monissa kirjastoissa e-aineistojen lainausmäärät ovat kaksinkertaistuneet ja uusia e-aineistoja hankitaan koko ajan lisää.

STT

Kuvat: