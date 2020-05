Päntääminen ei palkitse

Tämän kevään abiturienttien matka kohti valkolakkia ja jatko-opintoja on ollut tuskainen ja historiallisesti poikkeuksellinen. Syynä tähänkin harmiin on vain 125 nanometrinen eliö, koronavirus, joka on kokoonsa nähden aiheuttanut valtavasti vahinkoa ympäri maailmaa.

Penkkareita virus ei ehtinyt tuhota, mutta perinteinen kevään lakkiaisjuhla on siirretty syksyyn. Maaliskuussa yo-kirjoitusten aikataulua kiristettiin viikolla, mikä romutti monen abin lukulomatavoitteet ja siten vaikutti tulevaan yo-todistukseen.

Kaiken kukkuraksi virus näiversi yliopistojen pääsykokeet uusiksi. Tapa, jolla valintakokeet pakon edestä päädyttiin järjestämään, on muun muassa Suomen ylioppilaskuntien liiton mielestä epäreilu ja epätasa-arvoinen.

Valintakokeet vaikuttavat tuhansien lähitulevaisuuteen. Yliopistoihin on tänä keväänä hakenut 23 000 sellaista hakijaa, joilla on jokin muu pohjakoulutus kuin yo-tutkinto tai kaksoistutkinto.

Yliopistojen piti valita keskimäärin vähintään puolet uusista oppilaistaan todistusvalinnalla. Nyt pääsykokeet on suurimmaksi osin peruttu, mikä nostaa todistusvalinnan osuutta hakupainealoilla jopa 70–90 prosenttiin. Esimerkiksi lääketieteellisillä aloilla todistuksen perusteella valitaan nyt 75 prosenttia, kun alun perin osuuden piti olla 51 prosenttia. Psykologiassa täytetään 93 prosenttia kahdella eri tavalla toteutettavalla todistusvalinnalla – alun perin osuus oli 60.

Hakuprosessin muutos aiheuttaa ongelmia ja kanteluita oikeuskanslerille. SYL huomauttaa, ettei todistusvalinta ota huomioon ammatillisen oppilaitoksen päättötodistusta ja sulkee pois vaihtoehtoisia väyliä yliopistoihin. Yhdenvertaisuus ei toteudu. SYL kritisoi myös sääntöjen muuttamista kesken kevään hakuprosessien.

Lisäksi nyt ei palkita jo kuukausia pääsykokeisiin päntänneitä, erittäin motivoituneita myöhäisherännäisiä, joiden yo-todistus ei sinänsä riitä sisäänpääsyyn. Voiko käydä niin, että motivoituneimmat hakijat jäävätkin tänä vuonna rannalle?