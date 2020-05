Peruskoulujen oppilaat palaavat lähiopetukseen erityisjärjestelyin – oppitunteja ulkona ja seurakuntien väistötiloissa

Peruskouluissa ja varhaiskasvatuksessa palataan tänään lähiopetukseen. Kuntia on ohjeistettu huolehtimaan esimerkiksi koulujen hygieniasta ja väljyydestä. Opetusryhmät on kehotettu pitämään erillään toisistaan, eikä yhteisiä kokoontumisia järjestetä.

Kouluissa on ryhdytty erityisjärjestelyihin ohjeiden noudattamiseksi. Oppitunteja järjestetään myös ulkona, välitunteja porrastetaan ja ruokatunteja pidetään luokissa. Esimerkiksi Helsingissä koulutiloiksi otetaan myös seurakuntien tiloja riittävän väljyyden takaamiseksi.

Peruskoulujen oppilaat ovat olleet etäopetuksessa maaliskuun puolivälistä lähtien. Päiväkodit on pidetty auki, mutta hallitus on suositellut lasten kotihoitoa mahdollisuuksien mukaan.

Myös 1.-3. luokkien oppilaat ovat saaneet tarvittaessa lähiopetusta, mutta hallitus on suositellut heillekin etäopetusta.

Lähiopetuksen rajoittaminen ja etäopetukseen siirtyminen ovat perustuneet terveysviranomaisten arvioon toimen välttämättömyydestä, jotta koronaviruksen leviämistä voitaisiin ehkäistä. Opetusministeri Li Anderssonin (vas.) mukaan etäopetusta ei voida jatkaa, koska terveysviranomaisten mukaan valmiuslain edellyttämää välttämätöntä perustetta sille ei enää ole.

Lähiopetukseen palaamista kevätlukukauden päätteeksi on perusteltu myös sillä, että nyt opeteltavia varotoimia todennäköisesti jatketaan myös syksyllä. Niiden oppiminen jo nyt helpottaa syyslukukauden aloittamista.

Tartuntojen kanssa toimittaisiin kuten alkuvuonna

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan lasten ja koulujen rooli koronavirustartuntojen levittäjinä vaikuttaa kansainvälisten tutkimusten perusteella olevan pieni.

– Lapsilla kouluissa tapahtuvat tartunnat ovat mahdollisia, mutta tartuntaketjujen syntyminen kouluissa on varsin harvinaista, sanoi lasten infektiolääkäri Otto Helve aiemmin tällä viikolla järjestetyssä tiedotustilaisuudessa.

Jos kouluissa ilmenee koronavirustapauksia, tartuntaketjut pyritään jäljittämään paikallisesti, ja kunnan vastaava tartuntaviranomainen voi sulkea koulun osittain tai kokonaan sekä asettaa altistuneen karanteeniin.

– Jatkossa Suomessa toimitaan koulujen osalta toisin sanoen samalla tavalla kuin miten toimittiin tämän vuoden alussa ennen kuin etäopetukseen siirryttiin valmiuslain nojalla, opetusministeri Andersson sanoi samaisessa tiedotustilaisuudessa.

Sulkupäätös on Anderssonin mukaan mahdollista tehdä hyvin nopeasti, jopa yhden päivän aikana.

STT

