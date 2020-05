Pikavippifirmoihin kytkeytyvässä talousrikosjutussa jaettiin vankeustuomioita

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi talousrikoskokonaisuudessa maanantaina vankeusrangaistuksiin neljä ihmistä, joista kolme sai tuomionsa ehdollisena. Juttu on osa vyyhteä, johon liittyy lopettaneita pikavippifirmoja sekä muita yrityksiä.

Oikeus tuomitsi usean yhtiön toimitusjohtajana toimineen Tuomo Kari Kustaa Mäen, 46, kahden vuoden ja kahdeksan kuukauden vankeuteen. Tuomio tuli muun muassa törkeistä kirjanpitorikoksista ja törkeistä veropetoksista vuosina 2008-11. Hänet määrättiin korvaamaan Verohallinnolle osin yhteisvastuullisesti muiden tuomittujen kanssa yli 100 000 euroa.

Oikeuden mukaan mies on toiminnallaan tavoitellut huomattavaa taloudellista hyötyä useissa yhtiöissä.

Kirjanpitäjänä toiminut 58-vuotias syytetty tuomittiin vuoden ja kuukauden ehdolliseen vankeuteen avunannoista törkeään veropetokseen. 43-vuotias sai yhdeksän kuukauden ehdollisen tuomion muun muassa avunannoista törkeään kirjanpitorikokseen. Neljäs syytetty sai 60 päivää ehdollista vankeutta.

Oikeus totesi, että kyse on laajasta talousrikoskokonaisuudesta, jossa osa asioista on yhä syyteharkinnassa. Osan osalta aloitetaan pääkäsittely syksyllä.

Poliisi epäili aiemmin rikoksista myös entistä formulakuljettajaa Mika Saloa, joka sijoitti erääseen yhtiöön rahojaan. Syyttäjän mukaan hänen syyllisyytensä tueksi ei kuitenkaan ollut todennäköisiä syitä.

