Pörssiviikko käynnistyi selvässä alamäessä

Pörssiviikko on alkanut tuulisissa tunnelmissa. Helsingin pörssi horjahti avautuessaan selvästi, ja puoli kahdentoista aikaan indeksi oli noin 3,4 prosentin verran laskussa.

Trendi on ollut samansuuntainen muualla maailmassa. Frankfurtin ja Pariisin keskeiset indeksit avautuivat laskuun kolmen prosentin molemmin puolin. Aiemmin Hongkongin pörssi sulkeutui lähes 4,2 prosentin laskussa. Tokiossa pörssi on ollut suljettuna vapaapäivän vuoksi.

Markkinoita hermostuttaa pelko Yhdysvaltain ja Kiinan välisen kauppasodan uudesta kiihtymisestä.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja ulkoministeri Mike Pompeo syyttivät viime viikolla Kiinaa siitä, että maailmaa koetellut koronavirus olisi lähtöisin kiinalaisesta laboratoriosta. Trump sanoi, että hän on tämän vuoksi valmis asettamaan uusia tulleja Kiinalle koronaviruksen leviämisen takia. Lisäksi Trump on syyttänyt Kiinaa siitä, ettei maa toiminut riittävän nopeasti viruksen leviämisen estämiseksi.

– Presidentti Trump hakkaa jälleen kauppasotarumpuja ja nostaa samalla epävarmuutta merkittävästi, kun kaikki kytkeytyy kauppaan ja tulleihin, AxiCorp-yhtiön analyytikko Stephen Innes sanoi uutistoimisto AFP:lle.

Todisteita ei ole esitetty

Kiinan viranomaiset ovat kiistäneet Wuhanissa toimivan viruslaboratorion osuuden asiaan. Kiinalaisten tutkijoiden mukaan virus todennäköisesti siirtyi eläimestä ihmiseen villieläimiä myyvällä torilla.

Yhdysvaltojen tiedusteluyhteisö sanoi torstaina, että uusi koronavirus sai alkunsa Kiinassa. Tietojen mukaan virus ei kuitenkaan olisi ihmisvalmisteinen. Myös useat virukseen perehtyneet tutkijat ovat arvioineet, että virus olisi peräisin luonnosta.

Trump ei ole perustellut syytöstään. Toimittajien esittämään tarkennuspyyntöön Trump on vastannut sanomalla, ettei hän voi paljastaa, mikä saa hänet epäilemään viruksen yhteyttä wuhanilaiseen laboratorioon.

Trump on itse joutunut kovien syytösten kohteeksi maansa koronatoimista. Yhdysvalloissa järjestetään presidentinvaalit marraskuussa. Trump on sanonut, että Kiina ei halua, että hänet valitaan uudelleen presidentiksi.

Kiina ja Yhdysvallat allekirjoittivat tammikuun alussa kauppasovun ensimmäisen vaiheen sopimuksen. Se ei kuitenkaan sisältänyt kiinalaistuotteille määrättyjen tuontitullien vähentämistä.

STT

Kuvat: