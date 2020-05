Presidentti Niinistö: USA pyrkii Avoin taivas -vetäytymisellä laajempiin sopimuspöytiin – ”ennuste ei ole kovin hyvä tällä hetkellä”

Presidentti Sauli Niinistö arvioi, että Yhdysvallat pyrkii Avoin taivas -sopimuksesta vetäytymällä pääsemään laajempiin sopimuspöytiin. Hänen mukaansa asian ennuste ei ole kuitenkaan kovin hyvä tällä hetkellä.

Avoin taivas -sopimus on mahdollistanut allekirjoittaneiden valtioiden tarkkailulennot toistensa ilmatilassa. Sopimus on ollut Niinistön mukaan keskinäisen vakuuttamisen keino.

Suomi jatkaa Niinistön mukaan sillä linjalla, että aseidenriisunta on ehdottomasti kansainvälisen politiikan ykkösaiheita.

Niinistö kommentoi asiaa Kultaranta-keskustelujen pohjustuksena toimivassa mediatapaamisessa.

STT

