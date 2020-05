Presidentti Vladimir Putinin tiedottajalla todettiin koronatartunta

Venäjän presidentin Vladimir Putinin tiedottajalla Dmitri Peskovilla on koronatartunta. Asiasta kertoivat tiistaina muun muassa venäläiset uutistoimistot Tass ja Interfax, joille Peskov oli uutistoimisto AFP:n mukaan kertonut asiasta. Venäläisten uutistoimistojen mukaan Peskov on tartunnan vuoksi sairaalassa.

– Olen sairas. Minua hoidetaan, uutistoimistot kertovat Peskovin sanoneen.

Moscow Times -lehden mukaan Peskov on jo ainakin toinen Putinin hallinnon jäsen ja viides korkea-arvoinen valtion virkamies, jolla on todettu tartunta.

Tartuntoja on todettu aiemmin ainakin kulttuuriministeri Olga Ljubimovalla, pääministeri Mihail Mishustinilla ja rakennusministeri Vladimir Jakushevilla. Ainakin Mishustin ja Jakushev saivat tartunnan vuoksi sairaalahoitoa.

Lehden mukaan myös Putinin kansliapäälliköllä Sergei Kirijenkolla on todettu koronatartunta huhtikuun puolivälissä.

Putin on jäänyt viikkoja sitten etätöihin

Peskov kertoi Tassille, että hän on ollut edellisen kerran kasvotusten Putinin kanssa yli kuukausi sitten.

Putin on itse tehnyt etätöitä jo useita viikkoja. Hän oli tavannut maaliskuun lopulla Moskovan tärkeimmässä koronasairaalassa sairaalan johtajan Denis Protsenkon, jolla todettiin vain muutamaa päivää myöhemmin koronatartunta.

Huhtikuun alussa pian sairaalavierailun jälkeen presidentin kerrottiin jääneen etätöihin. Hänen kerrottiin olevan virka-asunnollaan Moskovan ulkopuolella Novo-Ogarjovossa.

Moscow Timesin mukaan Peskovin vaimo, kuuluisa taitoluistelija Tatjana Navka olisi kertonut venäläismedialle olevansa itsekin sairaalahoidossa koronaviruksen vuoksi.

– Hän toi sen töistä, Navka kertoi venäjänkieliselle Daily Storm -verkkomedialle Moscow Timesin mukaan.

Navka kertoi Daily Stormille, että koko perhe oli ollut tiukassa eristyksessä, mutta hänen aviomiehensä oli tehnyt töitä.

Venäjällä jo yli 230 000 tartuntaa

Venäjä aloitti tiistaina koronarajoitusten lieventämisen, vaikka koronavirusepidemia leviää edelleen maassa. Putin ilmoitti maanantaina, että kuuden viikon palkallinen ”virusloma” loppuu tiistaina. Rajoitusten aikana kaikkien ei-välttämättömien yritysten tuli sulkea ovensa ja työnantajia käskettiin jatkamaan palkanmaksua.

Viranomaiset kertoivat tiistaina, että uusia tartuntoja oli vuorokauden aikana rekisteröity liki 11 000, tartuntoja on kaiken kaikkiaan siis yli 232 000.

Moscow Times kertoi tiistaina, että edellisen vuorokauden ajalta oli Venäjältä raportoitu yhteensä 107 koronakuolemaa. Yhteensä korona on tappanut maassa yli 2 100 ihmistä.

Väkilukuun suhteutettuna Venäjällä on kuollut maailman koronatartuntoja seuraavan Worldometer-tarkkailusivuston mukaan 14 ihmistä miljoonaa asukasta kohti. Suomessa vastaava luku oli tiistaina 50.

