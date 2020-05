Heinosen perheyritys on käynnistänyt uuden liiketoiminnan Perttelissä Masamuovin entisissä tiloissa. Profcomp Oy keskittyy hyödyntämään teollisuudessa syntyvää muovijätettä ja palauttamaan sen takaisin prosessiin.

Masamuovin liiketoiminta myyntiin viime vuoden helmikuussa joensuulaiselle Valukumpu Oy:lle, mutta Inkereellä sijaitseva kiinteistö jäi Heinosille.

– Mietimme, mitä sellaista osaamista meillä on, jota voimme tehdä ilman, että kilpailemme firman ostajan kanssa. Päätimme pysyä muovialalla ja asettaa pääpainon muovin kierrätykseen, toimitusjohtaja Joni Heinonen kertoo.

– Jo Masamuovin aikaan kierrätimme prosessissa syntynyttä muovijätettä niin paljon kuin pystyimme. Joissain tuotannoissa materiaalihukka pystyttiin pudottamaan 20 prosentista nollaan.

Tänä vuonna perustetun Profcompin omistavat veljekset Joni ja Tomi Heinonen sekä heidän vanhempansa Tuija ja Martti Heinonen.

– Isäukko perusti Masamuovin 70-luvulla, ja meillä on alalta yli 40 vuoden kokemus. Firma on sama, mutta nimi piti vaihtaa liiketoimintakaupan myötä, Joni Heinonen huomauttaa.

– Kaupat tehtiin, koska ruiskuvalun ja silikoniruiskuvalun puoli olisi vaatinut liikaa investointeja, ja pankin kanssa keskustelut olivat tervanjuontia. Kun ostotarjouksia alkoi tulla, toiseen tartuttiin. Sen ansiosta pöytä saatiin puhtaaksi eikä velkaa enää ole.

Heinoset ehtivät harkita varastotilojen vuokraamista ja kiinteistön myymistäkin, mutta taustalla kyti halu uusioaineen tekemiseen.

– Päätimme alkaa panostaa siihen.

Nyt firmassa keskitytään kierrätyksen kehittämiseen, sillä muovi on arvokasta ainetta. Heinonen toteaa, että parasta on, jos se voidaan laatuongelmitta jalostaa takaisin käyttöön eikä sitä ei tarvitse tuhlata energiajätteeksi.

Yritys keskittyy muoviteollisuuden toimijoiden prosessista jäävän muovijätteen käsittelyyn niin, että se voidaan palauttaa prosessissa käytettäväksi.

– Puhtaasta muovijätteestä saadaan niin laadukasta uusioainetta, ettei se eroa kaupasta ostettavasta aineesta, Heinonen sanoo.

Osaa uusioaineista asiakas ei voi käyttää itse, mutta niitä voidaan käyttää muualla.

– Voimme tarpeen mukaan lisätä erilaisia ominaisuuksia, kuten väriä, jäykkyyttä tai pehmeyttä, Heinonen huomauttaa.

Masamuovi teki myös ulkomaankauppaa, mutta Profcompin asiakaskuntaa aiotaan hankkia etupäässä Suomesta.

– Maassa toimii kourallinen isoja sopimusvalmistajia kuten Masamuovi oli aikoinaan, ja useampi kourallinen pienempiä. Nyt saa soitella entisille kilpailijoilleen, Heinonen naurahtaa ja sanoo kiinnostusta olleen mukavasti.

– Myös kumppanuuksia on haussa tulevaisuutta silmällä pitäen.

Heinonen on hakenut yrityksen kehittämiseen tukea Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta sekä tehnyt investointitukihakemusta.

– Tavoitteet ovat kovat, mutta ajat ovat nyt sellaiset, että kristallipallo on tavallistakin sumeampi. Koronan kanssa opitaan varmasti elämään, eikä muovin kierrättämisen tarve häviä minnekään. Maaliskuussa pidetyillä muovialan messuilla kierrätys ja kiertotalous olivat pääasioita.

Omistajien lisäksi Profcomp työllistää tällä hetkellä kaksi ihmistä.

– Toivon mukaan vuoden sisällä työt lisääntyvät niin, että voimme siirtyä kolmivuorotyöhän ja palkata lisää väkeä.

Tehtaalla pyörii nyt kaksi tuotantolinjaa ja kolmas on suunnitelmissa.

– Teollisuusjätteiden käsittelyssä tiedämme tarkkaan, mitä teemme ja toivottavasti viiden vuoden päästä voimme toimia myös yhdyskuntajätteen puolella, kun tarkempi kierrätys tulee käyttöön.

Ilman muovia ihminen palaisi kivikaudelle

Muovin maine on kärsinyt pahasti kahden viime vuoden aikana. Profcompin toimitusjohtaja Joni Heinonen sanoo iskuja sadelleen joka suunnasta, vaikka muovi ei aiheuta Suomessa samanlaista ympäristöhaittaa kuin maailmalla on pahimmillaan nähty. Täällä muovi ei päädy luontoon eikä Galápagos-saarten kilpikonnan nenään.

Heinonen muistuttaa, että ilman muovia ihminen palaisi kivikaudelle. Muovia käytetään joka paikassa talojen rakenteista vaatteisiin, autoihin ja polkupyöriin. Kinkkuleikkelepakettikin sisältää neljää erilaista muovilaatua: yksi estää ilman pääsyn pakkaukseen, toinen rasvan hajun ulospääsyn ja niin edelleen.

– Erilaisia muovilaatuja on kymmenittäin ja alatyyppejä sadoittain.

Heinonen painottaa kierrätystä ja korjausta; tuote voi saada uuden elämän toisessa käyttötarkoituksessa.

– Luontoon muovin ei pidä päätyä, ja sitä on tyhmää viedä kaatopaikalle. On paljon mahdollisuuksia hyödyntää muovia ennen kuin se on poltettava energiaksi.

Heinonen näkee Suomessakin ongelmana kertakäyttökulttuurin: ihmiset ostavat halvalla tavaraa, jota eivät välttämättä tarvitse ja sellaista, mikä ei kestä. Tähän vaikuttaa myös yleinen kärsimättömyyden kasvu: Kiinasta tilataan nopeasti halpaa tavaraa, jota ei sureta heittää pois.

– Kyllä Kiinassakin laatu maksaa, Heinonen toteaa.

MASAMUOVIN PAIKALLA

Profcomp kierrättää muovia

Salolainen Profcomp Oy tekee Perttelissä muoviteollisuuden asiakkaiden prosessijätteestä uusiomateriaalia. Sitä voidaan myös värjätä tai muuttaa sen ominaisuuksia erilaisilla lisäaineilla.

Yritys valmistaa myös muoviprofiileja kaikista yleisistä muoveista.

Firma myy lisäksi muovien käyttöä, kierrätystä ja tuotesuunnittelua koskevaa koulutusta ja konsultaatiota.

Yrityksen omistavat Joni, Tomi, Tuija ja Martti Heinonen.