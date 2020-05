Professori hakisi kunta-alan solmuun menneeseen työehtokiistaan ratkaisua irrottamalla siitä hoitajat – myös sovitteluelintä voisi harkita

Kunta-alan pahasti solmuun menneet työehtosopimusneuvottelut odottavat uutta suuntaa neuvottelujen jatkumiseksi. Työoikeuden emeritusprofessori pitäisi varteenotettavana ratkaisuna, että hoitajien työehdoista sovittaisiin erikseen.

– Aika hyvä vaihtoehto varmaan olisi, että pilkottaisiin nämä neuvottelut ja pahimmat yritettäisiin ratkaista erikseen, sanoo Seppo Koskinen Turun yliopistosta STT:lle.

Muuan muassa lähi- ja sairaanhoitajia edustavat ammattijärjestöt Tehy ja Super ovat itsekin jo pitkään tavoitelleet omaa sosiaali- ja terveysalan sopimusta.

Koskisen mukaan on luonnollista, että pilkkoutumista tapahtuu, sillä kuntapuolen työehtosopimus on laaja.

Neuvottelut kariutuivat viime viikolla

Neuvottelut kariutuivat jälleen kerran viime viikolla, kun Tehy ja Super hylkäsivät valtakunnansovittelijan ratkaisuesityksen. Koska kunta-alan pääsopimusta ei hyväksytty, ilmaan jäivät myös muiden ammattiryhmien sopimukset, vaikka niiden osalta oltiin päästy neuvottelutulokseen. Kunta-alan työehtosopimusneuvottelujen piirissä ovat hoitajien lisäksi muun muassa opettajat, lääkärit ja tekniikan alalla työskentelevät.

Hoitajajärjestöt perustelivat hylkäämistä muun muassa sillä, että esitetyt palkankorotukset olisivat jääneet alle yleisen linjan. Työnantajaosapuolen mukaan yleisen linjan yli olevat palkankorotukset eivät ole tässä taloudellisessa tilanteessa mahdollisia.

– Kiista on vakava, sanoo KT Kuntatyönantajien työmarkkinajohtaja Markku Jalonen.

Jalonen ei halua ottaa kantaa siihen, voisiko hoitajien sopimuksen erottaa muista.

– Arviomme neuvottelukokonaisuudesta on edelleen kesken.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön Jukon hallituksen puheenjohtaja Olli Luukkainen toivoo, että sopimus voitaisiin saattaa maaliin ennen kesää. Jos tämä ei muuten onnistu, sovinto voitaisiin tehdä niiden osapuolten kanssa, jotka ovat siihen valmiita. Juko neuvottelee muun muassa opettajien ja lääkärien puolesta.

Hän muistuttaa, että myös vuonna 2007 käyty työehtokiista päätyi siihen, että Tehy irtautui pääsopimuksesta.

Piekkala: Kaikkea ei saa kerralla jos toisellakaan

Koskisen mukaan valtakunnansovittelija Vuokko Piekkala voisi antaa hoitajille ja työnantajaosapuolelle vielä uuden sovintoesityksen – tai tarvittaessa useamman. Jos esitykset eivät kuitenkaan vieläkään menisi läpi, Piekkala voisi professorin mukaan esittää erillistä sovitteluelintä.

– Toiset tulisivat miettimään, ja heillä voisi olla sitten joku keino.

Viime vuoden lopulla Postin työehtokiistan sovitteluapuna käytettiin työmarkkinakonkareiden selvitysryhmää.

Sellaista Koskinen ei suosittelisi kunta-alan kiistaan.

– Tehy ja Super varmaan ovat aika tiukkoina, joten olisi hyvä, että olisi virallinen elin.

Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen sanoo, että Tehyssä ei ole tarkempaa kantaa siihen, millaisia ulkopuolisia tahoja voitaisiin käyttää.

– Meille on pääasia, että neuvottelut jatkuvat.

Luukkainen sanoo Jukon olevan valmis kaikenlaisiin keinoihin sopimuksen aikaan saamiseksi. Hänen mukaansa ulkopuolisista tahoista ei ole kuitenkaan käyty keskusteluja. Eikä heille ole mitään käyttöä niin kauan kuin asetelma on näin lukkiutunut.

KT:n käsitys on, että ainakaan mistään ulkopuolisista selvityshenkilöistä ei ole tässä vaiheessa apua.

Piekkala vastasi STT:lle lyhyesti sähköpostitse, että asioiden eteneminen edellyttää sen hyväksymistä, ettei kaikkea saa kerralla jos toisellakaan.

– Siksi on parempi edetä pieninkin askelin oikeaan suuntaan.

Palkkasäännöstely, jos lakko uhkaa?

Työntekijäpuolelta on väläytelty myös lakon mahdollisuutta myöhemmin tänä vuonna.

Koskisen mukaan työtaisteluvalmiutta koronakriisin aikana voidaan mahdollisesti hillitä valmiuslakiin perustuvalla keinolla. Lain turvin voidaan hänen mukaansa määrätä työtaistelulla uhkaaville palkkasäännöstely.

– Tällä voidaan määrätä palkankorotuksen enimmäismäärä.

Kunta-alan työehtosopimusten piirissä on yli 400 000 työntekijää.

STT

