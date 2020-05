Pullervoa pääsee taas bongaamaan – Norppalive alkaa

Saimaannorppia voi jälleen seurata suorassa lähetyksessä, kertoo suositun Norppaliven tänään avannut ympäristöjärjestö WWF.

Norppaliven kamera on asennettu samaan paikkaan kuin aiemmin, ja koska saimaannorpat ovat paikkauskollisia, voi suomalaisten suosioon noussut Pullervo näyttäytyä jälleen kameran edessä.

Norpat nousevat toukokuussa Saimaan rantakiville vaihtamaan karvansa.

– Norppalive tarjoaa tänäkin vuonna huippuviihdettä, jossa ei tapahdu juuri mitään. Välillä kivellä on norppa, välillä ei. Välillä norppa rapsuttaa itseään, välillä ei. Hitaus, yksinkertaisuus, aitous ja sydämellinen huumori ovat Norppaliven viehätyksen ytimessä, WWF:n viestinnän asiantuntija Joonas Fritze kertoo tiedotteessa.

WWF:n mukaan neljänä viime keväänä Norppaliveä on katsottu yli seitsemän miljoonaa kertaa.

Suorissa luontolähetyksissä voi tällä hetkellä seurata myös sääksien elämää.

Kyytkin kiinnostivat

Myös muut livelähetykset ovat kiinnostaneet katselijoita. WWF:n mukaan huhtikuussa Luontolivessä katseltiin kyiden paistattelua kevätauringossa.

Käärmeasiantuntija Toni Beckmanin kanssa toteutettua livelähetystä katsottiin 692 000 kertaa.

– Kyykameran avulla kerroimme, kuinka ihmisten ja käärmeiden yhteiselo voi onnistua. Norppaliven yhteydessä puolestaan muistutamme Saimaalla kalastavia siitä, että norppia voi parhaiten suojella vaihtamalla verkot norpalle turvallisiin kalanpyydyksiin, kertoo WWF:n ohjelmapäällikkö Petteri Tolvanen tiedotteessa.

STT

Kuvat: