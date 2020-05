Puoli vuosisataa sitten nähtiin yksi kiekkohistorian ikonisimmista osumista: ”Olen muistellut sitä miljoonia kertoja”

NHL-jääkiekkoliigan pitkään historiaan mahtuu ikimuistoisia hetkiä yksi jos toinenkin, mutta harvaa on ihasteltu niin paljon kuin 50 vuoden takaista Bobby Orrin voittomaalia loppukevään 1970 Stanley Cup -finaalisarjan neljännessä ottelussa. Ikoninen osuma tallentui paikallislehden valokuvaajan otokseen, joka on kenties kautta aikain kuuluisin kiekkokuva.

Orrin maali tuli 10. toukokuuta 1970 pelatun 4. finaalipelin jatkoerän alkuvaiheissa St. Louis Bluesin maalivahtilegenda Glenn Hallin taakse. Boston Bruins oli samalla hetkellä mestari, ensimmäisen kerran 29 vuoteen. Orrin legendaarisuutta ei tuo maali ja ilmalennossa tehty voittotuuletus yksinään luonut, hän oli jo sitä ennen ollut matkalla kaikkien aikojen puolustajaksi. Mutta mielikuva maalista vain kasvatti Orrin suuruutta: unohtumattomilla hetkillä on sellainen ominaisuus.

– Onneksi sain nähdä sen hyvältä paikalta, Bruinsin tuolloinen valmentaja Harry Sinden totesi paikallislehti Boston Heraldille, lehden muistellessa puolen vuosisadan takaista mestaruutta ja kuuluisaa maalia.

– Siksi voin muistaa sen (maalin) ihan milloin vain haluan. Ja olen muistellut sitä miljoonia kertoja, nyt 87-vuotias Sinden jatkoi.

Orrille tyypillinen vaatimattomuus saa miehen itsensä keskittymään koko kauteen, ei tuohon yksittäiseen, vaikkakin ratkaisevaan, maaliin. Maaliskuussa 72 vuotta täyttänyt Orr kuvailee, kuinka tuo aika ja matka Bruinsin ensimmäiseen mestaruuteen sitten kevään 1941 oli ”erityistä kaikille”.

– Meillä oli mahdollisuus saavuttaa unelma eli voittaa Stanley Cup. Luulenpa, ettei tuossa joukkueessa ollut yhtäkään Cupin voittajaa. Mutta meillä riitti luonnetta, ja meillä oli hauskaa ja pelasimme kovaa. Ja fanitkin tiesivät saavansa jokaisessa pelissä kovaa yritystä ihan jokaiselta meistä, Orr muisteli Boston Heraldille.

Buumi Bostonissa – ja eurooppalaisetkin vihdoin NHL:ään

Orrin maalillaan sinetöimä mestaruus nostatti Bostonissa kiekkobuumin: kaukaloita nousi ympäri kaupungin ja luistimet ja mailat vietiin urheilukauppiaiden käsistä. Orria ihastuttaa, kuinka 50 vuotta sitten kanadalaisten dominoima NHL:kin sai tulevina vuosina osansa buumista.

– On upeaa kuinka peli on kasvanut. Silloin 70-luvulla ei ollut juurikaan eurooppalaispelaajia (NHL:ssä), mutta jääkiekko on kasvanut ympäri maailman. Ja se on mielestäni ihanaa.

https://www.bostonherald.com/2020/05/04/harry-sinden-reflects-on-bruins-1970-cup-win/

https://www.bostonherald.com/2020/05/06/trailblazer-bobby-orr-changed-the-game-and-bruins-fortunes/

