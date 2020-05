Puolustusvoimain komentaja Kivinen Ylellä: Käsittääkseni SK:n jutussa vääriä tietoja

Puolustusvoimain komentaja, kenraali Timo Kivinen kertoo, että hänen käsityksensä mukaan Suomen Kuvalehden julkaisemassa artikkelissa F-35-koneen suosimisesta on virheitä.

Kivinen kommentoi asiaa Ylen Ykkösaamun haastattelussa. Hän sanoi, ettei pysty tarkemmin yksilöimään, mistä tiedoista on kyse. Kivinen tyytyi sanomaan, että lehden tulisi itse tarkastaa lähteeltään, mistä asiassa oli kysymys.

Hornet-hävittäjien korvaamiseen liittyvää HX-hankkeen tasapuolisuutta on kyseenalaistettu. SK kertoi, että HX-hankkeessa työskentelevän nimettömän lähteen mukaan Puolustusvoimain entinen komentaja Jarmo Lindberg pyrki vaikuttamaan Lockheed Martinin valmistaman F-35:n eduksi vielä virassa ollessaan. Artikkelin mukaan esimerkiksi koneen korkeiksi väitettyjä käyttökustannuksia on pyritty vähättelemään.

Kivinen sanoi Ylelle, että yhdestäkään konetyypistä ei ole vielä tarjolla yksityiskohtaisia käyttökustannustietoja. Lopulliset tarjouspyynnöt lähetetään vasta tänä vuonna. Kivisen mukaan valittavien koneiden pitää läpäistä päätehtävänsä eli sotilaallisen suorituskyvyn osalta huoltovarmuuteen, teolliseen yhteistyöhön ja käyttökustannuksiin liittyvät kriteerit.

– Jos niitä ei läpäistä, niin sillä sotilaallisella suorituskyvyllä ei ole siinä mielessä merkitystä, koska sellaista kandidaattia ei valita, joka ei näitä kolmea osa-aluetta täytä, Kivinen sanoi.

Kivinen Lindbergista: ”Asia pyyhitty pöydältä”

Lindbergin roolia hankkeessa on puitu mediassa jo ennen SK:n artikkelia. Aiemmin kerrottiin, että Lindberg perusti virasta jäätyään kesken karenssikauden konsulttiyhtiön, jonka kautta hän tarjosi palveluksia hävittäjätarjouskilpailussa mukana olevalle Lockheed Martinille.

Lindberg ehti komentajan roolissa nähdä kaikkien hävittäjätarjokkaiden alustavat tarjoukset.

Lockheed Martin irtisanoi sopimuksen myöhemmin. Kivisen mukaan sopimuksen irtisanomisen myötä kysymys Lindbergin roolista hankkeessa on päättynyt.

– Siinä mielessä tämä asia on pyyhitty pois pöydältä, Kivinen sanoi Ylellä.

Lindbergin eläköitymisen jälkeisen toiminnan jälkeen on virinnyt myös keskustelu karenssisopimuksista, jotka säätelevät uusiin tehtäviin siirtymistä valtion viroista. Nykyinen lainsäädäntö mahdollistaa enintään puolen vuoden päähän työsuhteen päättymisestä ulottuvat karenssisopimukset.

Kivisen mukaan puolustushallinto on lain valmistelun aikana todennut, että karenssit voisivat olla pidempiäkin, ja niiden kesto voisi vaihdella tehtäväkohtaisesti.

– Puolustushallinto on todennut, että kaksi vuottakin voisi olla maksimi.

Hävittäjähanke ”vastuullista varautumista”

Kivinen vastasi myös yleisesti kysymykseen hävittäjien uusimistarpeesta. Hän huomautti, että nykyisten Hornet-koneiden suorituskyky laskee kaiken aikaa suhteessa toimintaympäristöön. Lisäksi konemallin ylläpitokustannukset nousevat, kun sitä käyttävien maiden määrä vähenee.

Käyttöiän jatkaminen olisi Kivisen mukaan itsessään kallista ja johtaisi esimerkiksi lentotuntien vähenemiseen sekä siihen, että osa koneista jouduttaisiin käyttämään muiden varaosiksi.

– Sekin on vastuullista varautumista, että vanhaa kalustoa ja uutta kalustoa käytetään siirtymävaiheessa päällekkäin. Se jättää pientä puskuria loppupäähän, jos uuden kaluston käyttöönotto jostain syystä viivästyy, Kivinen sanoi.

Hornet-hävittäjät poistuvat suunnitelmien mukaan käytöstä astettain vuosina 2025-2030.

Ministeri ja hankejohtaja kiistäneet epäkohdat

Myös muu puolustushallinto on kiistänyt epäkohdat hävittäjähankkeessa.

HX-hankkeen ohjelmajohtaja Lauri Puranen vastasi SK:n artikkeliin aiemmin blogissaan. Purasen mukaan hankkeessa ei ole havaittu tarkoitushakuisia vaikuttamisyrityksiä puolustushallinnon sisällä eivätkä viisi hävittäjätarjoajaa ole valittaneet ongelmista tasapuolisuudessa.

– HX-tarjoajat ovat kokeneita toimijoita ja olleet mukana lukuisissa tarjouskilpailuissa, ja tiedän, että tasapuolisuutta valvotaan tarkasti myös tarjoajien toimesta, Puranen kirjoitti.

Myös puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) sanoi Helsingin Sanomille, ettei epäkohtia ole tullut ilmi.

– Meillä ei ole mitään näyttöä esitettyjen väitteiden paikkansapitävyyden tueksi, Kaikkonen sanoi.

https://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/lahde-havittajahankkeen-sisalta-poliitikkoja-yritetaan-sumuttaa-kenraali-lindberg-kehotti-alaisiaan-varmistamaan-f-35n-valinnan/?shared=1126304-730b5112-4

https://areena.yle.fi/1-50331169

https://www.defmin.fi/puolustushallinto/strategiset_suorituskykyhankkeet/ohjelmajohtajan_blogi/hx-hanketta_on_edistetty_tasapuolisesti.10317.blog

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006509581.html

