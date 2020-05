Purkusuunnitelmaa odotetaan

Hallitus kokoontuu tänään sunnuntaina linjaamaan, miten koronaepidemian hillitsemiseksi asetettuja rajoituksia aletaan purkaa. Tällä viikolla päätettiin jo, että peruskoulut avataan alkuperäisen aikataulun mukaan toukokuussa. Yleisesti arvioidaan, että myös kirjastoja avataan kohta.

Poikkeusoloissa on eletty kohta kaksi kuukautta. Suurin osa rajoituksista on voimassa juuri koulupäätöksestä tuttuun 13. toukokuuta asti, muun muassa yli kymmenen hengen kokoontumisia koskeva kielto. Ravintoloiden sulku jatkuu näillä näkymin toukokuun loppuun.

Pääministeri Sanna Marin ei lyhyessä vapputervehdyksessään viitannut lainkaan rajoitusten purkuaikatauluun. SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne sentään totesi ”terveydenhuollon eturintamaa” kiittäessään, että ilman heitä emme voisi vähitellen valmistautua avaamaan Suomea uudelleen.

Vasemmistoliiton puheenjohtajan, opetusministeri Li Anderssonin elvytysseteliä voidaan pitää jonkinlaisena avaamisen ennakointina. Hänen hahmottelemaansa tukirahaa voisi käyttää muun muassa ravintoloissa ja keikkapaikoilla. Nehän ovat nyt kiinni.

Keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Katri Kulmuni sanoi jo vappuaattona nettitervehdyksessään, että ihmisten kokemaa sosiaalista ja taloudellista kuormaa on voitava keventää siinä laajuudessa kuin se on turvallista – mutta ”terveyden on oltava jatkossakin ensisijainen periaate”.

Rajoituksia voidaan purkaa harkitusti, kun testauksen, tautiketjujen jäljittäminen ja taudinkantajien eristäminen saadaan riittävälle tasolle.

Hallitus joutuu tasapainoilemaan terveyden, talouden, yritysten ja kansalaisten odotusten sekä perustuslaillisten oikeuksien välillä. Vapauksia ei pidä rajoittaa yhtään enempää eikä pidempään kuin kansalaisten terveyden suojaamiseksi on välttämätöntä.

Ennen muuta nyt odotetaan selvää viestiä siitä, kuinka pitkään eri rajoituksia on tarkoitus jatkaa. Tähän mennessä rajoituksia ja ohjeita on noudatettu kiitettävästi. Paineet helpottaa ihmisten elämää kesän tullessa ovat kovat.