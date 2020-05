Putinin vaikeat ajat

Venäjän presidentti Vladimir Putin on joutunut urallaan ehkä vaikeimpaan tilanteeseen. Pieni koronavirus on osoittautumassa vaarallisimmaksi vastustajaksi, jonka Putin on urallaan kohdannut.

Virus leviää huolestuttavaa vauhtia Venäjällä, ja samaa tahtia kasvavat epidemian aiheuttamat taloudelliset ongelmat. Kaikki tämä kaatuu Putinin hallinnon niskaan.

Kuluvasta keväästä tuli kaikkea muuta kuin mitä presidentti Putin toivoi. Venäjällä oli valmisteltu perustuslain muutosta, joka piti hyväksyä kansanäänestyksessä. Muutoksen avulla Putin voisi jatkaa presidentin tehtävässä päättymässä olevien kausien jälkeen.

Koronaepidemia muutti tilanteen, ja kansanäänestys sekä voiton päivän isot juhlat saivat jäädä.

Venäjä ei ole saanut virusepidemiaa kuriin, ja tartuntaluvut kasvavat kovaa vauhtia. Sairastuneiden ja tautiin kuolleiden määrän pelätään olevan Venäjällä paljon suurempia kuin mitä viralliset luvut kertovat.

Vielä koronatilannetta vaikeampaa Putinille on syvä taantuma. Venäjän talouden pohja on ollut heikko jo ennen virusepidemiaa. Vahva riippuvuus öljystä ja hallinnon tehottomuus ovat olleet ongelmana jo pitkään. Kun öljyn hinta romahti, se iski nopeasti Venäjän talouteen.

Venäläiset voivat sietää vähän huonommin hoidettua koronakriisiä, mutta jos kansalaiset joutuvat pettymään omaan elintasoonsa, kohdistuu tyytymättömyys suoraan korkeimpaan johtoon.

Presidentti Putin joutuu tasapainoilemaan koronaepidemian hillitsemisen ja talouskasvun vauhdittamisen kanssa.

Viruksen hidastaminen vaatii Venäjälläkin kansalaisten liikkumisen ja kokoontumisien rajoittamista. Nämä taas ovat myrkkyä taloudelle. Rajoituksia on tarkoitus purkaa Venäjällä toukokuussa, vaikka samaan aikaan koronatartunnat ja kuolleiden määrät ovat kasvussa.

Venäjällä on talouskriisien varalle koottuja puskurirahastoja. Jos rahastot uhkaavat tyhjentyä, edessä on myös hallinnon kriisi.

Putinin hallinto on toistaiseksi pysynyt yhtenäisenä. Tilanne voi muuttua nopeasti, jos kriisi syvenee.