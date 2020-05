”Rakastatko lastasi?”

ULLA JÄRVI. Suomalaiset vanhemmat eivät ole halunneet tai uskaltaneet viedä pikkulapsiaan neuvolaan. Koronakevään huolestuttava tilasto kertoo, että puolitoistavuotiaiden muulloin esimerkillinen rokotekattavuus on pudonnut paikoin jopa 10 prosenttia.

Koronahuoli on voittanut rokko-uhan.

Samaan aikaan ihmiskunta odottaa kuumeisesti rokotetta covid-19 -epidemiaan. Toimittajat pommittavat tutkijoita kysymyksillään kärttäen varmaa lupausta jostain vuodenajasta tai edes jostain vuodesta.

Kärsimättömyys tuo elävästi mieleen sikainfluenssasyksyn 2009, jolloin rokotusjonoissa suorastaan tapeltiin. Vanhemmat jopa valehtelivat tulevasta ulkomaanmatkasta saadakseen lapselleen rokotuksen riskiryhmäläisten joukossa.

Rokotuskiihkoa seurasi surullinen jälkiluku, kun narkolepsiaan sairastui noin 230 suomalaista, joilla sairauden laukaisi oman perinnöllisen alttiuden ja rokotteen poikkeavan rakenteen yhdistelmä.

Silti Suomestakin löytyy vapaaehtoisia valmiina kokeilemaan ensimmäisiä rokoteaihiota. Toisaalla rokotuskriitikot eli käytännössä rokotusten vastustajat kalistelevat sanansäilää sosiaalisessa mediassa.

Erityisen uskomattomalta tuntuu, että samat aktivistit vastustavat sekä koronarokotuksia että koronan rajoitustoimia!

Ovatko nämä kaiken vastustajat kuolemattomia? Vai pelottomia? Eivät, vaan he kieltävät koko koronaepidemian olemassaolon.

Internet on pullollaan – myös suomenkielisiä – salaliittoteorioita, että kyse on vain lääkeyhtiöiden juonesta ja kyse on tavallisesta influenssasta.

Suomalaiset rokotevastustajat jakavat somessa pääosin amerikkalaisia ja brittiläisiä valeuutissivujen tuotoksia. Uusi manner koronavaleuutisille on Australia, josta levisi muun muassa video, jossa poliisit riistävät äidiltä lapsen ja raahaavat äidin poliisiautoon.

”Eikö mielipidettään enää saa ilmaista!” kysyttiin meilläkin. Todellisuudessa koronarajoituksia vastustava mielenosoitus oli laiton. Nainen kieltäytyi näyttämästä henkilöllisyystodistustaan, ja lapsi annettiin henkilöllisyyden selvityksen jälkeen äidille takaisin.

Myöhemmin lehtitiedot myös kertoivat naisen olevan rokotusaktivisti ja joutuneen poliisin hampaisiin, koska pistelee täyteaineita ihmisten kasvoihin, vaikka se on koronaepidemian aikana maassa kielletty.

Yhdysvalloissa tutkijat ovat havainneet rokotevastaisten valeuutisten vain lisääntyneen pandemian aikana. Huolestuttavinta kuitenkin on rokotevastustajien hyvät verkostoitumis- ja viestimistaidot.

He hallitsevat some-logiikan ja liikkuvat hyvin monenlaisissa Fb- ja Twitter-piireissä aina koululaisten vanhempienryhmistä erilaisiin vertaistukiryhmiin. Terveysviranomaiset eivät hallitse verkostoitumista ja tunteisiin vetoavaa viestintää.

Taitava rokotevastustaja ei julista somessa: ”Rokotus tappaa lapsesi!” Hän kysyy: ”Rakastatko lastasi?”

Kirjoittaja on halikkolainen tiedetoimittaja ja viestinnäntutkija.