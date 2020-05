Ranska ja Saksa haluavat potkaista EU:n koronaelpymisen käyntiin 500 miljardin euron rahastolla – ehdotus rahoitettaisiin komission ottamalla lainalla

EU:n jäsenmaiden mahtikaksikko Ranska ja Saksa ehdottavat 500 miljardin euron elpymisrahastoa EU-budjetin yhteyteen talouden uudelleenkäynnistämiseksi. Liittokansleri Angela Merkelin ja presidentti Emmanuel Macronin mukaan varat käytettäisiin pahiten koronaviruskriisistä kärsineiden alueiden ja alojen tukemiseen.

Ehdotuksen mukaan rahasto olisi määräaikainen ja se rahoitettaisiin EU-komission nimissä markkinoilta otettavalla lainarahalla.

Koronaviruspandemian aiheuttamasta talouskriisistä toipuminen on polttava puheenaihe Euroopassa. EU-budjetin yhteyteen sommiteltavasta elpymisrahastosta keskusteltiin jo huhtikuun lopussa EU-johtajien videokokouksessa, mutta tuolloin rahaston koko ja muut yksityiskohdat jäivät täysin auki.

Jäsenmailla on ollut hyvin erilaisia näkemyksiä esimerkiksi siitä, annettaisiinko rahastosta tukea jäsenmaille lainoina vai avustuksina.

Viime viikot pallo on ollut komissiolla, joka on valmistellut päivitettyä budjettiesitystä, johon kuuluisi myös elpymisrahasto. Komissio aikoo julkistaa esityksensä ensi viikolla.

Von der Leyen toivottaa ehdotuksen tervetulleeksi

Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen toivotti ranskalais-saksalaisen ehdotuksen tervetulleeksi. Hänen mukaansa ehdotus huomioi Euroopan kohtaamien talousvaikeuksien laajuuden.

– Tämä kulkee samaan suuntaan komission valmisteleman esityksen kanssa, joka ottaa myös huomioon jäsenmaiden ja EU-parlamentin kannat, von der Leyen sanoi tiedotteessaan.

EU-komissio on ennustanut, että talouden taantuma saa tänä vuonna historialliset mittasuhteet. Ennusteen mukaan euroalueen talous supistuu 7,75 prosentilla.

Jäsenmaat ovat tähän mennessä onnistuneet sopimaan yli 500 miljardin euron kriisipaketista talouden tukemiseksi.

Kriisipakettiin kuuluvat kriisirahasto EVM:n käyttö, Euroopan investointipankin (EIP) takausvaltuuksien nosto sekä EU-komission ehdottama 100 miljardin euron työllisyysrahasto eli lainaohjelma työpaikkojen turvaamiseksi.

