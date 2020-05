Ranskan sisäministeri hermostui rajoitusten löysentämisestä innostuneille pariisilaisille: ”Vastuutonta käytöstä”

Ranskassa sisäministeri Christophe Castaner on hermostunut koronarajoitusten purkamisesta innostuneille pariisilaisille.

Ranskassa höllennettiin osaa rajoituksista maanantaina. Tämä sai sadat pariisilaiset nauttimaan aurinkoisesta kevätpäivästä ulkosalla vesistöjen varrella.

Tämä ei miellyttänyt maan sisäministeriä, joka kutsui käytöstä Twitterissä vastuuttomaksi. Hän kehotti myös Pariisin viranomaisia kieltämään alkoholin myynnin tietyillä alueilla.

– Arestin purkamisen menestyminen riippuu kaikkien harkitsevaisuudesta ja sivistyneestä mielenlaadusta, hän kirjoitti Twitterissä.

Rajoitusten purusta vastaava Jean Castex varoitti, että rajoituksia voidaan jälleen kiristää, jos koronatartunnat lähtevät nousuun.

Ranskassa sallittiin maanantaina alle kymmenen hengen kokoontumiset, kertoo BBC. Myös iäkkäimpien ja muiden riskiryhmien liikkuminen ulkona sallittiin, eikä ihmisten tarvitse enää hankkia erillistä lupaa kotoa poistumiseen. Lisäksi kouluja on alettu avata.

Osassa maata, kuten Pariisissa, rajoitukset ovat yhä tiukemmat. Ihmisiä on myös kehotettu käyttämään tietyissä tilanteissa, kuten joukkoliikenteessä, maskia.

– Epidemia on yhä aktiivinen ja kehittyvä, maan terveysministeriö muistutti.

Virukseen kuollut yli 26 600

Ranskassa raportoitiin maanantaina 263 koronaviruksesta johtuvaa kuolemaa.

Kyseessä oli iso nousu verratuna sunnuntaihin, jolloin kuolemantapauksia raportoitiin 70. Sunnuntain kuolinluku oli vuorokauden alhaisin sitten maaliskuun.

Luvusta ei tosin välttämättä voi vetää suoria johtopäätöksiä.

Viikonlopun kuolinluvut ovat Ranskassa yleensä pienemmät kuin arkipäivänä, johtuen erityisesti hoivalaitosten kuolintapausten raportoinnissa johtuvista viiveistä.

Yhteensä lähes 67 miljoonan asukkaan Ranskassa virukseen on kuollut yli 26 600 ihmistä. Tartuntoja seuraavan Worldometersin mukaan tartuntoja on todettu yhteensä yli 177 400.

https://www.bbc.com/news/world-europe-52615733

STT

