Ranta-ahon sukulaisnainen kiistää jemmanneensa huumerahoja hevostallille – ”En ikinä jättäisi sellaisia rahoja mihinkään”

Niin kutsutussa Katiska-oikeudenkäynnissä olivat torstaina vuorossa kahden pääsyytetyn, liikemies Niko Ranta-ahon ja liivijengi Cannonballin entisen johtajan Janne Tranbergiin lähipiiriin kuuluvien naisten kuulemiset.

Suomen suurimpiin kuuluvassa huumeoikeudenkäynnissä Ranta-ahoa ja Tranbergia syytetään huumeorganisaation johtamisesta ja lukuisten huumekilojen maahantuonnista.

Ranta-ahon sukulaisnaista syytetään törkeästä rahanpesusta. Syytteen mukaan hän otti vastaan ainakin 60 000 euroa huume- ja dopingrikoksilla hankittuja rahoja sekä luovutti ne edelleen Ranta-aholle ja Tranbergille.

Naiselle vaaditaan yli vuoden ehdollista rangaistusta. Hän on kiistänyt syytteen ja sanonut, ettei ole tiennyt Ranta-ahon rikoksista.

Tranbergin neuvo: Älä itke

Torstaina käräjillä puitiin muun muassa rahoja, jotka eräs jutun syytetyistä on kertonut hakeneensa naisen omistamalta hevostilalta Pirkanmaalla. Esitutkinnan mukaan talliin oli jemmattu tuhansia euroja.

Nainen sanoi, ettei tiedä rahoista mitään. Hänen mukaansa tallissa kävi hänen lisäkseen useita ihmisiä, minkä lisäksi ovia pidettiin auki yötä päivää.

– En ikinä jättäisi sellaisia rahoja mihinkään, nainen sanoi.

Oikeussalissa käytiin läpi myös naisen yhteydenpitoa ja tapaamisia Tranbergin kanssa Ranta-ahon kiinnioton jälkeen. Hän kertoi puhuneensa Tranbergin kanssa muun muassa siitä, minkälaista vangittuna oleminen on.

– En muista kaikkea, mutta kysyin ainakin, millaista on olla Pasilassa (poliisivankilassa). Ja kun olin menossa tapaamaan Nikoa ensimmäisen kerran, hän neuvoi, että älä ala itkeä, koska se on pahinta vangittuna olevalle, hän kertoi oikeudessa.

Ranta-aho tunnusti maaliskuussa

Tranbergin entistä vaimoa syytetään avunannosta törkeään huumausainerikokseen. Syytteen mukaan hän muun muassa otti vastaan huumeiden ja lääkeaineiden myynnistä peräisin olevaa rahaa sekä säilytti Tranbergin kryptovaluuttalompakon palautusavainta ja aineiden postimyynnissä käytettyjä postimerkkejä.

Ex-vaimolle vaaditaan yli kahden vuoden ehdotonta vankeutta. Kirjallisessa vastauksessaan käräjäoikeudelle hän on kiistänyt syytteen.

Ranta-aho ilmoitti yllättäen maaliskuussa myöntävänsä kaikki häneen kohdistetut syytteet pääosin. Ranta-aho myös johdatti poliisin maastokätköille, joista löytyi kymmeniä kiloja huumeita. Tällä tietoa Tranberg kiistää edelleen häneen kohdistetut syytteet.

”Olen johtanut huumekauppaa yksin”

Uusissa poliisikuulusteluissa Ranta-aho kertoi tunnustuksen syyksi päätöksen lopettaa rikollinen elämä ja läheisten sotkeminen rikoksiin. Ranta-ahon lähisukulainen on vyyhdessä syytteessä törkeästä rahanpesusta. Entistä puolisoa Sofia Belorfia puolestaan syytetään huumausainerikoksesta ja kahdesta rahanpesusta.

Poliisi kyseenalaisti Ranta-ahon motiiveja tunnustukselle kysymällä, yrittääkö hän suojella joitain muita ihmisiä tai kostaa niille, jotka ovat aiemmin puhuneet hänestä epäedullisia asioita. Tämän Ranta-aho kielsi. Hänelle esitettiin myös suora kysymys: ”Miten toinen pääsyytetty Janne Tranberg liittyy rikoksiin?”.

– En tiedä, Ranta-aho vastasi.

– Olen esitutkinnassa ja oikeudenkäynnissä mainittu Cobra ja olen johtanut huumekauppaa yksin. Huumausaineet, lääkkeet ja dopingit ovat olleet minun omistamiani, ja olen myynyt niitä eteenpäin asiakkailleni, hän sanoi poliisin lisätutkintapöytäkirjan mukaan.

Syyttäjät: Ranta-aho ja Tranberg johtivat huumeliigaa Espanjasta

Syytteiden mukaan Ranta-aho ja Tranberg johtivat huumeorganisaatiota Espanjasta. Suomeen tuotiin syyttäjien mukaan 17 kiloa kokaiinia, yli 200 kiloa amfetamiinia, reilut satatuhatta ekstaasitablettia ja muun muassa metamfetamiinia, LSD:tä ja hasista. Liigan syytetään myös tuoneen maahan yli kaksimiljoonaa tablettia huumausaineeksi luokiteltavia lääkkeitä ja suuren määrän dopingaineita.

Esitutkinnan mukaan huumeilla tienattiin yli kymmenenmiljoonaa euroa rikoshyötyä. Rikosepäilyt ajoittuvat vuosiin 2016-2019.

Syyttäjien mukaan Tranberg johti Helsingin haaraa ja Ranta-aho taas Tampereen haaraa. Tranbergin haarassa syytettynä on muun muassa entisiä Cannonball-jengiläisiä, minkä lisäksi haaran huumeita myytiin syyttäjien mukaan pimeässä verkossa Silkkitiellä. Ranta-ahon haarassa taas on syytettynä pääosin ihmisiä, joilla ei ole aiempaa rikostaustaa.

