Ravintolalaiva Salon Joutsenen yrittäjät tahtovat lisätä asiakaspaikkoja Salon jokirantaan. Laivan omistajat Aleksi Burtsov ja Mikael Nissi ovat suunnitelleet terassin ja keittiön rakentamista Salon torin kupeessa sijaitsevan paatin viereiseen rinteeseen.

Yrittäjät ovat tehneet Salon kaupungille vuokrauspyynnön osasta jokirannan puistoa ja torin reunaa, jotta alueelle voitaisiin sijoittaa kaivattu laajennusosa.

Suositussa ravintolalaiva Joutsenessa on 150 asiakaspaikkaa. Rantaterassi lisäisi tiloja 70–80 asiakaspaikalla. Sadan neliön kokonaisuus käsittäisi terassin ja myyntirakennuksen keittiöineen.

– Meiltä kysytään koko ajan ruokaa, joten laajennusosaan on suunniteltu italialaista pizzeriaa, Burtsov kertoo.

Hän toivoo jokiterassille viiden vuoden väliaikaista rakennuslupaa.

– Silloin rakennus olisi helppo siirtää pois, jos todettaisiin, ettei se sovikaan maisemaan, Burtsov muistuttaa.

Yrittäjät kertovat, että kaupungin edustajien kanssa asiasta alkuvuodesta pidetty palaveri jäi lyhyeksi eikä juurikaan antanut toiveita.

– Ymmärrän, että asiat eivät tapahdu sormia napsauttamalla, mutta toivoisin kaupungin etsivän keinoja, joilla yrittämistä ja keskustan kehittämistä voitaisiin edistää. Sen sijaan kaupunki tuntuu etsivän keinoja, joilla palvelujen lisäämistä voitaisiin estää, Burtsov miettii.

Nissi korostaa, että Salon kaupungin keskustaa on mahdollista kehittää nimenomaan pienillä hankkeilla.

Burtsov ja Nissi ehtivät jo hakea laajennukselle rakennuslupaa, mutta kaupungin rakennusvalvonta ei voinut myöntää lupaa kaupungin omistamalle maalle ilman maanvuokrasopimusta. Kaupunkikehitysjohtaja Mika Mannervesi toteaa, että asemakaavassa alue on puistoa, joten hanke vaatii myös kaavamuutoksen.

– Rakentamista ei voida ratkaista poikkeamisella, hän huomauttaa.

S-ryhmän ravintola Rikalalla on pysyvä lupa jokivarren puistoalueella sijaitsevalle terassilleen. Sitä varten on aikoinaan tehty asemakaavamuutos.

Vuokrauspyyntö on tulossa Salon kaupunginhallituksen käsittelyyn kesäkuun alussa. Yrittäjät toteavat, että lähestyväksi kesäksi laajennuksesta on enää turha haaveilla, joten katseet on käännetty ensi vuoteen. Burtsov arvioi laajennuksen pystytyksen vievän yhdestä kahteen kuukautta.

– Terassi olisi jo rakennettu, jollei kaupunki olisi hidastellut asiassa, Nissi sanoo.

Hän kaipaa todeksi Salon mainoslauseissa maalattua yrittäjäystävällistä kaupunkia.

– Yritämme tuoda lisää palveluja Saloon. Siihen ei sosiaalisen median kirjoitteluni pitäisi vaikuttaa, sanoo somessa kaupungin viranhaltijoiden toimintaa suominut Nissi.