Ravintoloista syntyi sopu

Hallitus pääsi sopuun ravintoloiden avaamisen pelisäännöistä. Huhtikuun alkupuolella suljetut ravintolat voidaan avata kesäkuun alussa, mutta asiakaspaikkoja ja aukioloaikoja rajataan.

Koronakriisi on koetellut kovalla otteella ravintoloita ja kahviloita, jotka suljettiin epidemian leviämisen hillitsemiseksi. Osaa on kannatellut ruuan ulosmyynti, mutta monessa yrityksessä liikevaihto romahti nollaan.

Hallituksen ohjeistuksen mukaan ravintolat saavat olla avoinna kello 23 saakka. Alkoholin anniskelu päättyy tuntia aikaisemmin eli kello 22.

Turvaetäisyydestä pyritään pitämään huolta siten, että ravintolat saavat ottaa sisään vain puolet normaalista maksimiasiakasmäärästä. Lisäksi baaritiskeillä notkuminen kielletään.

Terasseille paikkarajoitusta ei tule, mutta ravintoloilta odotetaan ratkaisuja, joiden mukaan turvaetäisyydet toteutuvat myös ulkotiloissa.

Anniskeluaikojen rajoitusta on vastustanut voimakkaasti muun muassa panimoliitto. Myös asiakaspaikkojen rajauksesta ollaan huolissaan. Vastustajien mukaan kannattavaa liiketoimintaa ei voi näillä rajoituksilla harjoittaa.

Alkoholimyynnin ja aukioloaikojen rajoittaminen iltaisin on kuitenkin perusteltua. Olosuhteet viruksen leviämiselle ovat pahimmillaan yökerhoissa, joissa meno on vauhdikasta ja ihmiset hyvin lähellä toisiaan.

Uusien ohjeiden mukaan ravintoloissa voi kuitenkin käydä syömässä lähes entiseen tapaan. Paluu normaaliin voi hieman kestää, jos ihmiset eivät uskalla heti mennä ravintoloihin.

Kunhan ravintoloissa otetaan käyttöön kontakteja vähentäviä toimintatapoja, sijoitetaan pöydät riittävän etäälle toisistaan ja huolehditaan hygieniasta, niin ravintoloissa voi käydä levollisin mielin.

Ravintoloiden avaaminen on taas uusi askel kohti tavallista arkea. Pikku hiljaa yhteiskunta palautuu normaaliin ja rajoituksia höllennetään.

Huojentavaa viestiä on tullut myös viime päivien tartuntatilastoista. Ainakin tällä hetkellä epidemia näyttää Suomessa hiipuvan hyvää vauhtia.

Se ei tarkoita, että viruksesta olisi päästy eroon. Hyvin mahdollista on, että syksyllä on edessä koronan toinen aalto. Tartuntoja on syytä seurata myös kesällä, ja tarvittaessa rajoituksia voidaan kiristää uudelleen.