Red Bull -pomo Autosportille: Itävallan gp rakentaa ohjenuoraa F1-kauden jatkolle – kisat ajettaisiin ilman yleisöä ja tallien väki pysyisi omissa oloissaan

Fanien ja median edustajien pääsyn estäminen, F1-tallien henkilökunnan eristäminen ympäröivästä maailmasta ja laaja koronavirustestaus kisapaikalla oleville. Nämä ovat esimerkkejä toimista, joiden avulla formula ykkösten kausi voisi alkaa Itävallassa Spielbergin radalla 5. heinäkuuta.

Radan omistaa energiajuomajätti Red Bull, joka luotsaa myös yhtä formula ykkösten talleista.

– Yhtiöllä on vahva tavoite saada F1-kausi käyntiin omistamallaan radalla, totesi Red Bull -tallin tallipäällikkö Christian HornerAutosportin haastattelussa.

Itävallan gp voi Hornerin mukaan toteutua, jos koronaviruspandemian tuomat matkustusrajoitukset höllenevät.

F1-kauden oli määrä alkaa maaliskuun puolivälissä Australian Melbournesta, mutta kisa peruuntui viime metreillä. Sen jälkeen kisojen peruuntumis- tai siirtämisuutiset ovat olleet F1:n arkipäivää, eikä kautta ole vielä aloitettu.

Viime viikolla F1-sarja ilmoitti, että tavoitteena on ajaa 15-18 kisaa, mikä tarkoittaa ruuhkaa loppuvuoteen.

Horner arvioi, että itävaltalaisradalla käytettävät toimet voivat näyttää mallia F1-kauden jatkolle.

– Toimet ja rajoitukset ovat melko painajaismaisia, mutta jos niiden avulla saadaan kausi avattua, muut radat voivat ottaa Itävallasta mallia.

Kontaktit minimiin

Ilman yleisöä ajaminen ei ole kuljettajille ja talleille mieluista, mutta vaihtoehdot ovat vähissä.

– Uskoisin, että kisoihin voidaan ottaa enintään 80 työntekijää tallia kohti, ja sen joukon pitää asua samassa hotellissa ja matkustaa yhdessä. He eivät saa olla tekemisissä muiden tallien jäsenten kanssa, Horner valotti Autosportille.

Rajoitukset ja testaaminen turvaavat tallien jäseniä, mutta myös pitävät F1-väen erossa paikallisista ihmisistä.

F1:n koko kauden peruuntuminenkin on yhä mahdollista, mutta Horner uskoo kisaamisen jatkuvan 2020.

– Ajamatta jättäminen on vaihtoehto, jota ei pysty edes kuvittelemaan, Red Bull -pomo sanoi.

