Ruotsissa jo yli 3 000 koronakuolemaa – Venäjällä uusi ennätys koronatartuntojen määrässä

Ruotsissa koronaviruksen aiheuttamien kuolonuhrien määrä on noussut yli 3 000:een. Eilisen jälkeen uusia kuolemantapauksia on kirjattu 99. Covid-19-tautiin on nyt Ruotsissa kuollut 3 040 ihmistä.

Suhteessa väkilukuun kuolleita on nyt miljoonaa asukasta kohden 301. Suomessa vastaava luku on 46.

Koronatartuntoja on Ruotsissa vahvistettu reilut 24 600. Valtionepidemiologi Anders Tegnellin mukaan yhä suurempi osa näistä on peräisin sairaanhoidosta, missä henkilökuntaa testataan nyt aiempaa laajemmin.

Pääministeri Stefan Löfven haluaa hallituksen asettavan erityisen komitean selvittämään koronaepidemian kulkua sekä viranomaisten ja poliitikkojen sen aikana tekemiä toimenpiteitä. Myös muut valtiopäiväpuolueet pääsevät hänen mukaansa vaikuttamaan komitean työhön.

Löfven kuitenkin korosti, että selvitysryhmän perustamisen aika ei ole nyt vaan vasta kun epidemia on ohi.

– Meidän täytyy pohtia ja tehdä johtopäätöksiä siitä, miten tämä on vaikuttanut ja mitä meidän pitäisi tehdä yhteiskunnan vahvistamiseksi, Löfven sanoi.

Venäjällä todettu yhteensä yli 177 000 tartuntaa

Venäjällä on todettu yli 11 200 uutta koronavirustartuntaa, mikä on jälleen uusi ennätys päivittäisten tartuntojen määrässä, kertoo Moscow Times.

Yhteensä Venäjällä on todettu yli 177 000 tartuntaa.

Vuorokauden aikana covid 19 -tautiin on kuollut Venäjällä 88 ihmistä. Yhteensä kuolleita on 1 625. Väkilukuun suhteutettuna Venäjällä on kuollut 11 ihmistä miljoonaa asukasta kohti, kertoo tilastosivusto Worldometer.

Samalla kun raportoitujen virustartuntojen määrä on koko ajan noussut maassa, alhaiset kuolinluvut ovat herättäneet hämmästystä. Yhtenä syynä tähän pidetään tapaa, jolla kuolinsyy tilastoidaan.

– Jos joku kuolee sydänkohtaukseen, vaikka hänellä olisi koronavirus, kuolinsyyksi merkitään sydänkohtaus. Toisin sanoen kaikkia koronviruskuolemia ei sellaisiksi tilastoida, sanoi moskovalaistutkija Sergei Timonin.

Venäjällä kansanterveydestä vastaavan Rospotrebnadzor-viraston mukaan alhaiset kuolinluvut johtuvat ripeästi alkaneesta virustaistelusta.

– Venäjällä on tehty toiseksi eniten virustestejä maailmassa Yhdysvaltojen jälkeen, yli 4,46 miljoonaa, virasto ylpeili.

Viraston mukaan laaja testaus on mahdollistanut sen, että kaikki lieväoireisetkin on saatu eristettyä nopeasti, mikä on estänyt taudin leviämisen riskiryhmiin.

Riskiryhmiä on myös eristetty tehokkaasti. Esimerkiksi Moskovassa kaikki yli 65-vuotiaat määrättiin jo maaliskuun puolivälissä pysymään täysin kotioloissa.

STT

