Ruotsissa vain 31 uutta koronakuolemaa, kyseessä kuitenkin matalat maanantailuvut

Ruotsissa on koronaviruksen seurauksena kuollut 31 ihmistä viimeksi kuluneen vuorokauden aikana, kertovat terveysviranomaiset. Yhteensä covid-19-tautiin on kuollut 3 256 ihmistä.

Terveysviranomaiset kuitenkin varoittivat, että kyseessä ovat niin sanotut ”maanantailuvut”, koska kaikki viikonlopun koronakuolemat eivät vielä ole ehtineet tilastoihin.

Tehohoidossa on ollut tai on parhaillaan 1 738 ihmistä.

Ruotsissa on tähän mennessä todettu vajaat 26 700 koronavirustartuntaa.

Väestöön suhteutettuna Ruotsissa on kuollut 322 ihmistä miljoonaa asukasta kohti. Suomessa vastaava luku oli eilen 48.

STT