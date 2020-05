Sää lämpenee loppuviikkoa kohti, vaikkei vielä ihan bikinilukemiin

Aurinkoisen helatorstain jälkeen loppuviikkoon mennään lämpenevässä säässä, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta. Päivystävä meteorologi Nina Karusto sanoo, että perjantaina ei vielä ihan hivutella pariakymmentä astetta, mutta maan länsiosissa voidaan yleisestikin mitata 17-18 asteen lämpötiloja.

Koko maahan on luvassa selkeä, poutainen perjantai.

– Tuuletkin heikkenevät, ja sekin jo tuntuu ihan mukavalta näin tuulisen ja kylmän ilman jälkeen, Karusto kertoo.

Lauantaiksi lämpö leviää entisestään, ja silloin yksittäisillä paikoilla mittari saattaa näyttää myös 20 asteen lukemia. Karuston mukaan todennäköisimmin tällaisia mittareita on maan länsiosissa, tosin selvästi sisämaan puolella, sillä rannikoilla on vielä viileämpää. Myöskään itään ei ole vielä luvassa niin lämmintä ilmamassaa, että lukemat nousisivat kovin korkealle.

Viikonvaihteen ennusteessa epävarmuutta

Ennusteissa erityisesti ensi viikon tiistai on näyttänyt lupaavalta lämmöstä pitäville. Karusto huomauttaa, että ensi viikon ennuste on vielä monilta osin epävarma. Sunnuntaina maan länsiosaa uhkaavat sateet, mikä voi vaikuttaa myös alkuviikon säähän.

Mahdollisuus lämpimiin päiviin kuitenkin on siis olemassa.

– Toukokuu on ollut tavanomaista viileämpi, niin lämpeneminen on varmaan ihan tervetullutta, vaikkei mitään megalämmintä olisikaan, Karusto toteaa.

Eli rantakassiin ei vielä kannata pakata bikineitä?

– Lähes 20 asteen lämpötila voi 10 asteen jälkeen tuntuakin siltä, että melkein ne voisi pukea päälle.

STT

