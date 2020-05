Saksa kehottaa Trumpia pyörtämään aikeensa vetäytyä Avoin taivas -sopimuksesta – kansainvälisistä sopimuksista vetäytyminen tai sillä uhittelu kuuluu Trumpin tapoihin

Saksa kehottaa Yhdysvaltoja harkitsemaan vielä Avoin taivas -asevalvontasopimuksessa pysymistä.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi torstaina kaavailevansa maan vetämistä ulos sopimuksesta. Avoin taivas -sopimus on mahdollistanut allekirjoittaneiden valtioiden tarkkailulennot toistensa ilmatilassa, käytännössä siis toistensa sotilaallisen toiminnan tarkkailemisen.

Trumpin mukaan Venäjä ei ole noudattanut sopimusta. Yhdysvallat on jo pidempään protestoinut, ettei Venäjä salli lentoja alueelle, jossa Yhdysvallat uskoo Venäjän ydinohjusten sijaitsevan.

– Olen syvästi pahoillani tästä ilmoituksesta. Teemme kumppaniemme kanssa töitä kehottaaksemme Yhdysvaltoja harkitsemaan vielä tätä päätöstä, Saksan ulkoministeri Heiko Maas sanoi.

Maasin mukaan Saksa on yhdessä Ranskan, Puolan ja Britannian kanssa yrittänyt selittää Yhdysvalloille, että vaikeudet Venäjän kanssa eivät oikeuta vetäytymään sopimuksesta.

– Sopimus rakentaa turvallisuutta ja rauhaa melkein koko pohjoisella pallonpuoliskolla.

Maasin mukaan Yhdysvaltojen vetäytyminen heikentäisi sopimusta. Hän kehotti myös Venäjää noudattamaan sopimusta täysimääräisesti. Maas vakuutti Saksan tekevän kaikkensa sopimuksen suojelemiseksi.

Nato-maat puivat asiaa perjantaina

Venäjä sanoi torstaina, että Yhdysvaltojen vetäytyminen sopimuksesta olisi takaisku Euroopan ja Yhdysvaltain kumppanimaiden turvallisuudelle.

Nato-maiden suurlähettiläiden on puolestaan tarkoitus käsitellä asiaa perjantaina kokouksessa, joka kutsuttiin koolle lyhyellä varoitusajalla.

Avoin taivas -sopimus allekirjoitettiin kylmän sodan jälkimainingeissa vuonna 1992, ja se astui voimaan 2002. Sopimukseen kuuluu Venäjän ja Yhdysvaltojen lisäksi 32 maata, myös Suomi sekä valtaosa Nato-jäsenistä.

Kansainvälisistä sopimuksista vetäytyminen tai sillä uhkailu on kuulunut Trumpin tapoihin presidenttinä. Hän on aiemmin vetänyt Yhdysvallat muun muassa Iranin ydinsopimuksesta sekä Venäjän kanssa solmitusta keskipitkän matkan ohjukset kieltävästä INF-sopimuksesta.

Torstain ilmoitus herätti spekulaatioita myös siitä, että Trump voisi yrittää saada Yhdysvallat irti ydinaseiden määrää säätelevästä Start-sopimuksesta, joka on katkolla ensi helmikuussa.

STT

Kuvat: