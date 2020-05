Saksalaistähti Johannes Vetterin on määrä heittää kesällä Kuortaneella

Maailman keihäsvalioihin kuuluvan Johannes Vetterin on määrä heittää yleisurheilun gp-sarjaan kuuluvassa Kuortane Gamesissa 1. elokuuta.

– Näinä vaikeina aikoina olin erittäin mielissäni saadessani kysymyksen kilpailla Suomessa. Kuortane tulee todennäköisesti olemaan tämän vuoden ensimmäinen ulkomainen kilpailuni, Vetter sanoi tiedotteessa.

Saksalaiskeihäänheittäjä Vetter on vuoden 2017 maailmanmestari ja vuoden 2019 MM-pronssimitalisti. Vetterin ennätys on peräti 94,44 ja kymmenen parhaan tuloksensa keskiarvo 91,40 metriä.

Kuortaneen yleisurheilukisa siirrettiin jo aiemmin juhannukselta elokuun alkuun.

STT

