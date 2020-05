Saksan perustuslakituomioistuin vaatii EKP:ltä tarkkaa selvitystä osto-ohjelmasta

Saksan perustuslakituomioistuin vaatii Euroopan keskuspankilta (EKP) tarkkaa selvitystä osto-ohjelmasta, joka on kohdistunut eurovaltioiden joukkolainoihin. Kyseinen osto-ohjelma aloitettiin keväällä 2015.

Tuomioistuimen päätöksen mukaan Saksan keskuspankki ei saa osallistua osto-ohjelmaan, jos EKP ei perustele täsmällisesti sitä, että sen rahapolitiikan tavoitteet pysyvät suhteellisuuden rajoissa.

Päätöstä voi kuvata ennenkuulumattomaksi, sillä se haastaa Euroopan unionin tuomioistuimen aiemman linjauksen. EU-tuomioistuimen ennakkopäätös piti EKP:n osto-ohjelmaa oikeudellisesti hyväksyttävänä keskuspankin tavoitteiden saavuttamisen kannalta.

EKP on kertonut perehtyvänsä saksalaistuomioistuimen päätökseen ja kommentoivansa asiaa myöhemmin.

Euroopan komission tiedottaja Eric Mamer kommentoi saksalaispäätöstä tuoreeltaan muistuttamalla EU-oikeuden ensisijaisuusperiaatteesta, joka tarkoittaa karkeasti ottaen sitä, että EU-oikeudella on mahdollisissa ristiriitatilanteissa etusija suhteessa kansallisiin päätöksiin.

– Komissio on aina kunnioittanut EKP:n itsenäisyyttä rahapolitiikan toimeenpanossa, Mamer sanoi.

Hän myös totesi, että komissio tutustuu vielä tarkemmin perustuslakituomioistuimen päätöksen yksityiskohtiin.

Pelissä EKP:n uskottavuus

Julkisessa keskustelussa nousi nopeasti esiin huoli siitä, mitä käy EKP:n päätösten uskottavuudelle nyt, kun koronaviruspandemia on pistänyt Euroopan talouden ahtaalle ja elpymisessä on laskettu osin paljon juuri keskuspankin toimien varaan.

Huolena on, että saksalaispäätös rapauttaa pandemian vuoksi perustetun uuden osto-ohjelman tehoa.

Saksalaisen Hertie School -yliopiston johtaja Henrik Enderlein kommentoi Twitterissä, että saksalaispäätöksellä on suoria vaikutuksia siihen, miten EKP voi jatkossa toimia. Vaikka tämänpäiväinen päätös ei suoraan liity pandemiaosto-ohjelmaan, se voi kuitenkin tuoda ohjelmaan muokkaustarpeita.

Enderleinin mukaan kyse on ennen kaikkea EKP:n itsenäisyydestä. Pulmana on rajanveto rahapolitiikan ja sen talouspoliittisten vaikutusten välille, mitä hänen mukaansa ei voi tarkkaan määritellä.

