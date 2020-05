Saksassa tuhansia ihmisiä odotetaan protesteihin koronarajoituksia vastaan – mukana muun muassa salaliittoteoreetikkoja ja rokotevastaisia ihmisiä

Saksaan odotetaan tänään tuhansien ihmisten koronarajoitteita vastustavia protesteja. Protesteja on määrä järjestää muun muassa pääkaupunki Berliinissä.

Aiemmissa protesteissa on ollut mukana niin salaliittoteoreetikkoja kuin rokotevastaisia ihmisiä.

Mielenosoittajien agenda on ollut varsin sekava. Protestoijat ovat vastustaneet liikkumisrajoitusten lisäksi muun muassa koronarokotetta, joka on vasta kehitteillä.

Liittokansleri Angela Merkel on ollut huolissaan protestien kasvusta. Vaikka tyytyväisyys Saksan hallitukseen on noussut koronakriisin aikana, Spiegel-lehden teettämän kyselyn mukaan yksi neljästä saksalaisesta ymmärtää mielenosoituksia.

STT

