Salolaiselle Nordic Spalle uusi merkittävä yhteistyökumppani

Ulkoaltaita myyvä Drop Design Pool siirsi vuoden alussa sähkölämmitteisten ulkoaltaidensa tuotannon kokonaisuudessaan Suomeen ja Saloon. Tammikuun alusta alkaen kaikki yrityksen sähkölämmitteiset altaat on valmistettu Oy Nordic Spa ltd:n tehtaalla Salon Tehdaskadulla. Aiemmin altaat valmistettiin Virossa.

– Kun huomioi työn laadusta saatavan lisäarvon ja kuljetuskustannukset, kotimainen tuotanto on hinnaltaan kilpailukykyistä, sanoo Drop Design Poolin toimitusjohtaja Ilkka Haapaniemi .

Tuotannon Suomeen siirtämisen syyt olivat työn laatu, asiakkaan elämän helpottaminen ja pienemmät kuljetuskustannukset. Tuotanto tapahtuu Salossa, mutta myynnin ja markkinoinnin Drop Design Pool hoitaa itse.

Uusi kumppanuus on Nordic Spalle merkittävä. Tuotannon siirto Saloon toi heti Nordic Span tehtaalle viisi uutta työpaikkaa, ja määrän uskotaan kasvavan jatkossa. Nordic Span tuotanto on kasvanut kovaa vauhtia muutenkin, ja työntekijöitä on nyt 62, joista osa on vuokratyöntekijöitä, toimitusjohtaja Sami Kettunen kertoo.

Ilkka Haapaniemi kertoo, että heidän altaitaan menee nyt noin 20 altaan viikkovauhdilla ja 500–600 altaan vuosivauhdilla. Yhtiö on laajentumassa voimakkaasti ulkomaille, esimerkiksi Ruotsiin, Tanskaan, Norjaan ja Espanjaan. Parin vuoden tähtäimellä puhutaan Haapaniemen arvion mukaan noin tuhannesta altaasta vuositasolla. Hän arvioi, että tämä tarkoittaisi Saloon kymmeniä työpaikkoja lisää.

Nordic Spa käyttää salonseutulaisia alihankkijoita ja ostaa materiaaleja salolaisyrityksiltä. Näin tuotannon kasvu näkyy myös niiden tilauskirjoissa.

Laajennus- tai muita investointeja Tehdaskadulle ei tarvittu uuden kumppanuuden myötä.

Drop Design Poolin yhteistyö Nordic Span kanssa alkoi vuosi sitten. Ensin yritys kokeili yhden mallin valmistusta kotimaassa.

– Sen kokemuksen perusteella, mikä meillä oli yhteistyöstä, päätimme siirtää kaikkien sähkölämmitteisten altaidemme tuotannon Suomeen. Kuljetuskustannukset pienenivät jonkin verran, mutta vielä enemmän arvostamme työn laadusta saatavaa lisäarvoa. Kun nämä asiat ottaa huomioon, kotimaisen tuotannon hinta on aivan kilpailukykyistä, sanoo toimitusjohtaja Haapaniemi.

Tärkeä siirtoperuste oli myös se, että Salon tehtaalla altaat voidaan valmistaa täysin valmiiksi, ja niiden toiminta testataan tehdasolosuhteissa ennen asiakkaalle lähettämistä. Aiemmin allas, lämmitin ja pumppu toimitettiin asiakkaalle irrallisina, ja asiakas itse tai hänen tilaamansa asentaja hoitivat altaan kokoamisen.

– Asiakkaan kannalta käyttöönotto on nyt hyvin yksinkertaista ja nopeaa. Vesi altaaseen ja sähköasentaja kytkee sähköt – muuta ei tarvita. Myös kotimaisuus on asiakkaillemme tärkeä juttu. Nyt kaikki sähkölämmitteiset altaamme ovat avainlipputuotteita. Samalla tuemme suomalaista työtä, Haapaniemi sanoo.

Tuotannon siirto kotimaahan vaikutti jonkin verran tuotteiden myyntihintaan, mutta toisaalta asiakas säästää nyt altaan asennuskustannuksissa. Näin ollen loppuhinta pysyi kutakuinkin samana.

Päätös tuotannon siirtämisestä Suomeen tehtiin viime vuoden puolella, ja se astui voimaan ennen koronatilanteen pahenemista. Kuluneen kevään aikana kotimainen tuotanto on osoittanut voimansa.

– Meillä tuotanto on voitu pitää koko ajan käynnissä koronatilanteesta huolimatta, ja toimitusvarmuus on siksi ollut koko ajan hyvä, toimitusjohtaja Haapaniemi kiittelee.

Hän uskoo, että kotimaisuus on valttia myös silloin, kun elämä koronaepidemian jälkeen alkaa palailla takaisin normaaleille raiteilleen.

– Kotimaisuutta ja paikallisuutta arvostetaan luultavasti jatkossa yhä enemmän. Aika näyttää, jäävätkö myös vaikutukset ihmisten vapaa-ajanviettotapoihin pysyvämmiksi: aletaanko suosia enemmän kotimaanmatkailua, staycation-tyyppistä lomailua ja kotiin panostamista. Kyselyitä altaista tulee jatkuvasti, mikä osoittaa, että juuri nyt ihmiset haluavat satsata koteihinsa, Haapaniemi toteaa.