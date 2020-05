Salolaiset aurinkopaneelit energisoivat nyt Eerikkilää

Eerikkilän urheiluopiston eli Eerikkilä Sports & Outdoor Resortin uusi aurinkovoimala on valmistunut. Siinä on 1 400 salolaista aurinkopaneelia. Salo-aurinkopaneelit ja voimalan on valmistanut sen myös omistava salolainen Solar Finland Oy, jolta Eerikkilä ostaa voimalan tuottaman sähkön.

Onko Eerikkilän voimala iso?

– Eerikkilä on jatkoa samantyyppisille systeemeille kuin Salon kenttä eli Salon lukion edustalla oleva aurinkovoimala, joka tuottaa sähköä lukion lisäksi uimahalliin ja urheilupuistoon, Anu Areva Solar Finlandista kertoo.

Areva toteaa iloitsevansa siitä, että Eerikkilä päätyi kotimaiseen toimittajaan.

– On hienoa, että Solar Finland pääsi toteuttamaan ympäristöä säästävää hanketta paikkaan, jossa vuosittain käy tuhansia suomalaisia nuoria, Areva sanoo.

Eerikkilän aurinkovoimala tuottaa noin kolmanneksen urheilu- ja liikuntakeskuksen vuosittaisesta sähköntarpeesta.

– Vastuu ympäristöstä ja lähiluonnosta kuuluu olennaisena osana vastuullisuusohjelmaamme. Haluamme minimoida toimintamme haitalliset ympäristövaikutukset. Lähtökohtana on, että maailman parenee, kun jokainen koittaa tehdä osansa, Eerikkilän Sports & Outdoor Resortin toimitusjohtaja Petri Jakonen sanoo.

Jakonen lisää, että ympäristö- ja vastuullisuusohjelmaa on työstetty globaalin Gaia-konsulttiyrityksen hallituksen salolaisen puheenjohtajan Pasi Rinteen kanssa.

Jakosen mukaan Eerikkilässä otetaan eettiset ja ympäristöön liittyvät kysymykset vakavasti. Osana vastuullisuusohjelmaa urheilukeskuksessa on pyritty viime vuosina tekemään ostot läheltä.

– Ruuan suhteen meillä on 20–30 toimittajaa lähikunnista. Koska me emme voi täältä lähteä, meidän täytyy osaltamme huolehtia lähellä asuvista ihmisistä, jotta he voisivat tulle meille. Täytyy ottaa vastuuta lähiympäristöstä ja lähiseudun työllistämisestä, Jakonen sanoo.

Periaate pätee hyvin aurinkovoimalahankinnassa.

– Toki aina pitää kilpailuttaa, mutta meillä ratkaisee kokonaistaloudellisuus ja kokonaisvaikutus. Olemme ylpeitä, että nyt saimme kotimaisen laadun lisäksi huoltovarmuuden, jonka takia kenenkään ei tarvitse lähteä lentämään Kiinasta kohti Suomea – huoltotiimi on 45 minuutin automatkan päässä, Jakonen sanoo.

Anu Areva vahvistaa, että voimala pyörii Salossa tehdyillä Salo-aurinkopaneeleilla.

– Toteutus on tehty täysin kotimaisilla paneeleille, telineillä ja asentajille, Areva sanoo.

Arevan mukaan kysyntä on vastaavan kokoisissa aurinkovoimaloissa vakaassa kasvussa. Maa-asennuksiin perustuvien voimaloiden keskikoko ja teho on myös kasvussa.

– Maa-asennukset kiinnostavat etenkin kaupunkeja, kuntia, opistoja ja maatalousyrityksiä, sillä ne vaativat tilaa, mutta samalla paneelit saadaan suunnattua paremmin. Myös pinnat on helpompi pitää talvisin lumesta ja kesäisin siitepölyaikaan puhtaina, Areva sanoo.

Salon suuria aurinkovoimaloita – Lukion edustalla fotoneita imeeSalon suurin

Salon lukion ja urheilupuisto: noin 3 300 paneelia, teho noin 1 MWp.

Astrum-keskus: katolla ja seinillä noin 1 700 paneelia, teho noin 550 kWp.

ICT Center Salo: 802 paneelia, teho noin 212 kWp

Astrum auto ja Astrum vene: kentällä 180 ja katolla 250 paneelia, teho noin 200 kWp.

Halikon Prisma: 1 400 paneelia.

FinnFoam: 1080 paneelia, teho 351 kWp.

(Aurinkosähköjärjestelmien ja -paneeleiden nimellisteho ilmoitetaanmegawatti-,kilowatti- tai wattipeakinä (kWp tai Wp).)

Suurimpien aurinkovoimaloiden koko kasvaa gigaluokkaa kohti

Omakotitalon katolla on tavallisesti 6–18 aurinkopaneelia, joiden teho on alle kymmenen kWp:tä.

Salon Astrum-keskuksen katolla ja seinillä on yli 1 700 aurinkopaneelia, Salon lukion edustan aurinkovoimalassa 3 300 aurinkopaneelia.

Suomen suurin aurinkovoimala toimii tiettävästi Atrian Nurmon tehtaalla, koostuu 24 000 aurinkopaneelista ja on teholtaan noin kuusi megawattia.

Ennätys ei pysyne Nurmossa kauan, Nivalaan ollaan synnyttämässä 40 megawatin voimalaa.

Maailman suurimmat aurinkovoimakokonaisuudet ovat nykyisin teholtaan 2 000 megawattia eli kaksi gigawattia. Uusia ”maailman suurin”-projekteja julkistetaan tiheään tahtiin.