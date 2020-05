Koronapandemian mukanaan tuomat rajoitukset ja suositukset ovat muuttaneet ja rauhoittaneet monen elämää parin viime kuukauden aikana. Silti useampi salolainen kokee, etteivät virustartunnan välttelytoimet ole vaikuttaneet heihin sen suuremmin.

Leena ja Kari Vendelinin elämää koronakevät on hiljentänyt huomattavasti. Esimerkiksi risteilyt Tukholmaan ja Tallinaan ovat tauolla.

– Kovin tekee jo mieli laivalle! Normaalisti käymme pari kertaa kuussa, Kari Vendelin kertoo.

Hän toteaa, että koronan aiheuttama matkustuskielto on nostanut Alkon myyntimääriä, koska edullista alkoholia ei ole voinut hakea Virosta eikä muista Baltian maista.

– Alkon myynti on kasvanut, kun ihmiset eivät ole päässeet laivalle.

– Minäkin olen hakenut Alkosta yhden valkoviinipullon, Leena Vendelin naurahtaa.

Ystäviäänkään Vendelinit eivät ole tavanneet niin paljon kuin tavallisesti. Kyläilyt ovat vähentyneet merkittävästi.

– Yksien ystäviemme luona olemme käyneet kevään aikana pari kertaa ja tavanneet heitä pihalla, Leena Vendelin huomauttaa.

Seitsemänkymppinen salolaispariskunta käy ruokakaupassa useimmiten aamun varhaisina tunteina. Määräykset ja suositukset kontaktien välttämisestä eivät kuitenkaan ole ärsyttäneet heitä.

– Pikemminkin olen kokenut, että meistä pidetään niiden avulla huolta, Leena Vendelin sanoo.

Suomusjärvellä asuvan Marja Leppähaaran perheessä kevät on ollut koronan takia poikkeuksellinen. Perheen miehet ovat olleet kaksi kuukautta kotona: peruskoulunopettajana Lohjalla työskentelevä puoliso etätöissä ja pojat etäkoulussa; vanhin lukiossa, keskimmäinen yläasteella ja nuorin ala-asteella.

– Etäkoulu sujui yllättävän hyvin, vaikka alkuun hermot olivat koetuksella, Leppähaara nauraa.

– Pidimme koko ajan huolta normaalista päivärytmistä. Miehet kokkasivat päivisin keskenään ruokaa, joten minä pääsin töistä tullessani valmiiseen pöytään.

Leppähaara työskentelee Salon kaupungin vanhuspuolella, jonne koronapandemia toi paljon muutoksia.

– Vierailukielto tuli ja kasvomaskit otettiin käyttöön jo maaliskuun puolella.

Leppähaara sanoo vierailukiellon ahdistavan sekä vanhuksia että näiden omaisia.

– Vanhuksilla on kova ikävä omaisiaan. Vierailukielto masentaa myös heidän puolisojaan ja lapsiaan. Tilanne muuttuu nyt niin, että vanhuksia saa tavata ulkona 15 minuutin ajan valvotusti ja maskeja käyttäen. Se helpottaa hiukan tilannetta.

Saattohoidossa olleita vanhuksia omaiset ovat saaneet tavata myös vierailukiellon aikana.

Marja Leppähaara myöntää koronaviruksen mietityttävän ammattilaistakin, vaikka suomalainen terveydenhuolto toimii hyvin.

– Se on uusi virus, josta tiedetään niin vähän. Pelkääminen ei kuitenkaan auta, vaan täytyy toimia ohjeistusten ja maalaisjärjen mukaan, hän painottaa.

Leppähaara sanoo koronakevään rajoituksineen tuntuneen alkuun monella tapaa ahdistavalta.

– Olemme aktiivinen perhe, jolla on paljon harrastuksia, mutta yllättävän hyvin on sujunut. Rauhallinen kotiarki on ollut mukavaa vaihtelua.

Peruskoululaisten etäkoulu ja miehen etätyö ovat vaihtuneet loppukevääksi lähiopetukseen.

Tuija Eskolin on nauttinut koronakevään hyvistä puolista.

– Elämä on nyt rauhallisempaa ja seesteisempää. Ei tarvitse mennä minnekään, kun ei pääse minnekään, hän toteaa.

Eskolin on positiivisella mielellä eikä pelkää tartuntaa.

– Kaupassakäyntiä on pitänyt miettiä hiukan eri tavalla kuin ennen, että ei esimerkiksi mene liian lähelle muita asiakkaita. Nyt sekin jo sujuu rutiinilla, hän vakuuttaa.

Harri Lainetta koronakevät ei ole juuri hetkauttanut.

– Käyn normaalisti töissä ja teen kauppareissut tavalliseen tapaan, hän kertoo.

– Omien, liki 80-vuotiaille vanhempieni kauppareissuja olen hoidellut yhdessä muiden sukulaisten kanssa, Laine toteaa.

Essi Mörlingin elämää korona ei ole rajoittanut mitenkään. Ompelija on tehnyt töitään työpaikallaan ja jatkanut harrastuksiaan: koiran kanssa lenkkeilyä, piirtämistä ja valokuvaamista.

– Niitä pystyy harrastamaan yksin. Kaupassa käyn yhtä usein kuin ennenkin, hän kertoo.

Mörling ei koe huolta koronatartunnan mahdollisuudesta.

– Samalla tavalla se liikkuu kuin kausi-influenssa ja tulee, jos on tullakseen.

Myös Kiikalan Kruusilassa asuvat Anne-Mari Mäki ja Juha Lindstedt nauttivat elämästään kuten ennenkin.

– Koiran kanssa käymme lenkillä tavalliseen tapaan. Meillä päin ei ole tähänkään mennessä näkynyt juurikaan ihmisiä ja nyt vielä vähemmän, Mäki nauraa, mutta suree harrastustensa katkeamista.

– Kansantanssiharjoituksia ei ole voitu pitää koko keväänä, kun tanssiessa on oltava lähikontaktissa. Punttisalille ei ole päässyt eikä uimahalliin, hän harmittelee.

Eläkkeellä oleva Anne-Mari Mäki toteaa, että kotona riittää aina tekemistä. Hän kuitenkin toivoo, että Suomusjärven kuntosali avautuisi kesäkuun alusta.

– Minulla on kangaspuut ja teen käsitöitä televisiota katsellessa. Onneksi puhelin on keksitty niin, että voi pitää ystäviin yhteyttä!

Juha Lindstedt on käynyt kevään ajan asvalttitöissä normaalisti.

– Työmaalla ei tarvitse olla ketään lähellä, mutta käsidesin käyttöä on lisätty sielläkin.

Pariskunta on jo pitkään tavannut käydä ruokakaupassa vain kerran viikossa.

– Olemme tottuneet ostamaan viikon satsin kerrallaan. Ihmettelen, miksi kauppojen pitää olla avoinna ympäri vuorokauden, kun nykyään on pakastimet ja kaikki. Ennenkin pärjättiin, vaikkei ollut samanlaisia säilytysmahdollisuuksia, ja lauantaisin kaupat sulkeutuivat yhdeltä iltapäivällä, Mäki miettii.