Salolaiset ravintolayrittäjät odottavat kuumeisesti käytännön ohjeita

Paikalliset ravintolayrittäjät ovat tyytyväisiä, että ravintola-alaa koskevia koronarajoituksia ollaan vähitellen poistamassa. Hallituksen linjaus on kuitenkin jättänyt ilmaan paljon kysymyksiä ja epätietoisuus on edelleen suuri.

– Aika ympäripyöreätä on tiedotus ollut. Ei tässä vielä voi suurempia suunnitella, kun käytännön ohjeet puuttuvat. Tarkoitus on kuitenkin avata ravintolat jälleen kesäkuun alussa rajoitusten puitteissa, sanoo ravintoloitsija Kalle Hämäläinen .

Hallitus linjasi maanantaina, että ravintolat voidaan avata ”asteittain ja tietyin edellytyksin” 1. kesäkuuta.

Keskusteluissa on pohdittu turvavälien lisäksi muun muassa aukiolojen rajoittamista.

Hallituksen on määrä antaa ensi viikolla tarkempia tietoja siitä, miten ravintoloita ja kahviloita voidaan avata turvallisesti ja minkälaisia rajoituksia niille on tulossa.

Hämäläisen mukaan turvavälit on suhteellisen helppo toteuttaa.

– Meillä on tilaa sen verran, että asiakkaat saadaan väljästi istutettua pöytiin. Myös terassitilaa on lisätty.

– Täysi mysteeri on kuitenkin se, miten ihmiset uskaltautuvat takaisin ravintoloihin. Meillä on mahdollisuus jatkaa take away -ruuan myymistä, jos asiakas ei uskalla jäädä syömään paikan päälle, sanoo nykyään kolmessa paikassa ravintolatoimintaa yhteistyökumppaneineen pyörittävä Hämäläinen.

Salon Seurahuoneen ja ravintola Kastun lisäksi Hämäläinen aloittaa yrittäjänä Wiurilan kartanon ravintola- ja juhlatiloissa.

Catering-puolelle rajoitusten höllentäminen ei ole tuomassa helpotusta.

– Isot häät ja muut juhlat on pitkälti peruttu tältä kesältä. Harva alkaa karsia vieraslistaa niin, että paikalla olisi vain sallittu määrä eli 50 ihmistä, Hämäläinen sanoo.

Salon Seurahuone on ollut kokonaan suljettuna, mutta ravintola Kastu on haluttu pitää osittain auki.

– Vappuna ja äitienpäivänä on ollut tarjolla ennakkoon tilattava menu. Molemmat ovat olleet iso menestys, Hämäläinen kertoo. Tällä viikolla Kastu aloitti take away -lounaiden myynnin.

Mara Catering Oy:n yrittäjä Matti Korhonen kuvailee ravintoyrittäjien tilannetta ”löysässä hirressä roikkumiseksi”.

– Epätietoisuus on edelleen suuri.

Korhosta mietityttää, minkälaisia rajoituksia ravintoloiden toiminnalle asetetaan.

– Jos asiakkaita saa ottaa sisälle vain kourallisen, näkyy se heti myynnissä. Kuinka pienelle porukalle ravintolaa tai baaria kannattaa pitää auki?

Myös Korhosen catering-puolen tilauslista tyhjeni hetkessä.

– Häitä, ristiäisiä, kokouksia, urheiluseurojen leirejä. Kaikki on peruttu.

Korhonen on pitänyt auki vain Maran grilliä Helsingintiellä ja Maraniityn grilliä Meriniityssä. MaranKlubi ja Maran Baari ovat olleet suljettuina.

– Maran grillin myynti on laskenut kolmisenkymmentä prosenttia, kun grillistä tuli päivägrilli yöelämän hiljennyttyä täysin. Meriniityn grillin myynti on sen sijaan kasvanut lounaspaikkojen suljettua ovensa Meriniityssä.

Korhonen haluaa edelleen uskoa tulevaan.

– Pakkohan se on tässä toimia. Ei muu auta. Baarissa tehdään parhaillaan remonttia, laajennetaan terassia ja tehdään uutta baaritiskiä, hän kertoo.

SSO valmistautuu ravintoloidensa avaamiseen

Myös Suur-Seudun Osuuskauppa elää epätietoisuuden vallassa ravintoloidensa osalta. Varautuminen ravintoloiden avaamiseen on kuitenkin jo alkanut.

– Olemme suunnitelleet jo hyvän aikaa ravintoloiden ja kahviloiden avaamista. Tosin käytännön ohjeita mekin odotamme ja mahdollisimman pian, sanoo Suur-Seudun Osuuskaupan toimialajohtaja Riitta-Leena Rossi.

SSO on pitänyt auki viittä ruokapaikkaa. Salossa noutoruokaa on saatavilla Halikon Hesburgerista ja Rikala Bar & Grillistä. Ruokaa voi ostaa mukaan myös ABC-liikennemyymälöistä.

– Hampurilaisaterioita on totuttu hakemaan mukaan, jo aikaisemminkin. Iloinen yllätys on ollut se, että ihmiset ovat löytäneet hyvin myös Rikalan take away -annokset.

Rossin mukaan SSO:n ruokapaikkoja ryhdytään avaamaan heti kesäkuun alussa.

– Kaikki paikat eivät avaudu heti. Esimerkiksi noutopöydät ja puffetit tuskin avautuvat vähään aikaan. Toimipisteissä lähdetään liikkeelle annospohjalta.

– Lisäämme ravintolapuolella asiakaspalvelua ja vähennämme itsepalvelua. Tilanteessa täytyy ajatella laajasti, jotta ihmiset voivat ruokailla turvallisesti, Rossi sanoo.