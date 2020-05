Salolaiset viljelijät ovat varmistaneet, että tomaattikauppa käy myös poikkeusoloissa

Viljelijä Jorma Vahala on pakannut malliksi kahteen kannelliseen muovirasiaan tomaatteja. Vetoisuus on 700 grammaa. Etiketit on tilattu ja ensi viikolla rasioita saapuu halikkolaiselle puutarhalle lisää.

– Ei suuria määriä, en osta varastoon. Jos kauppa haluaa vaihtoehdon, me voimme pakata, mutta hinta on kalliimpi, hän sanoo.

Vahala päätyi tilaamaan rasioita, kun juttuja irtotomaatin heikentyneestä menekistä alkoi kuulua. Toistaiseksi menekki on ollut entisenlainen.

– Kaupat ovat tilanneet tomaatteja saman määrän kuin viime vuonna äitienpäiväviikolla. Hinta vain on kaupoissa paljon halvempi kuin vuosi sitten. Noin euron kilolta.

Vahala arvelee, että jutut ovat lähteneet liikkeelle ihmisten tavasta käsitellä irtotomaatteja.

– Asiakas lääppii niitä. Koskevat kymmeneen ja ottavat kaksi. Kaikki eivät halua ostaa sellaisia tomaatteja varsinkaan korona-aikana.

Hinnanlasku johtuu hänen mukaansa kotimaisen tomaatin rajusti kasvaneesta viljelypinta-alasta. Pohjanmaalta tulevat tomaatit ovat kaupassa rinnakkain paikallisen viljelijän tuotteiden kanssa.

– Kotimaisen tomaatin ylituotanto on paljon isompi ongelma kuin tomaattien tuonti.

Puutarha Siimeksellä Kiskossa kirsikkatomaattien poiminta alkaa parin viikon sisällä. Einari Siimes toimittaa tomaatteja marketteihin 10 kilon muovilaatikoissa, joista asiakkaat ottavat itse haluamansa määrän muovipussiin ja punnitsevat sen.

Toinen merkittävä myyntiväylä on suoramyynti Reko-ruokapiirien kautta pääkaupunkiseudulle.

– Olen tarkkaan harkinnut, miten rupean toimimaan, jos irtotomaattien kauppa ei käy. En ole kuullut kuluttajilta, että he eivät uskaltaisi ottaa tomaatteja, mutta olen tätä ajatellut. Irtomyyntimäärä Halikon Prismassa on ollut aikaisemmin hyvä. Olen ollut tyytyväinen, hän sanoo.

Irtomyynti on myös tapa erottua monista muovirasioihin pakatuista tomaateista.

Ruokapiireissä Siimeksen tomaatit on myyty koko ajan 1,2 kilon pahvibokseissa. Pahvirasiaan pakkaaminen on yksi mahdollisuus marketeissakin, mutta se lisäisi työtä puutarhalla, nostaisi hintaa ja verottaisi kerralla esille saatavaa määrää.

– Haluan uskoa, että 1,2 kilon pahvirasia toimisi myös marketissa. Asiasta pitää keskustella hevi-osaston vastaavien kanssa.

Koronavirus on patistanut puutarhan miettimään uusia ratkaisuja. Niihin kuuluu juuri avattu verkkokauppa.

Siimes on hyvin tietoinen Kauppapuutarhaliiton tiedotteista. Niissä vakuutetaan, että irtomyynnissä olevat kasvikset eivät levitä viruksia.

– Silti olisi kurjaa kuulla, että asiakas olisi saanut meidän tomaateista viruksen tai taudin, hän miettii.

Asiakkaiden tapa ottaa tomaatteja muovilaatikosta vaihtelee.

– Olen nähnyt, miten monet koukkaavat muovipussin kanssa tomaatteja suoraan, eivätkä koske käsin. Toiset noukkivat yksitellen. Tyylejä on yhtä monta kuin ottajia.

Toimialajohtaja Heikki Vottonen Suur-Seudun Osuuskaupasta sanoo, että kasvisten kokonaismyynnissä ei ole tapahtunut muutoksia koronavirusaikana. Yksittäisten tuotteiden osalta Halikon Prismassa on ollut nähtävissä pieniä muutoksia, mutta tomaattien myyntiin virus ei ole vaikuttanut.

– Päinvastoin, tomaattien menekki on kasvanut. Niitä menee niin paljon, että en usko, että niitä pystyttäisiin pakkaamaan, Vottonen kertoo.

Avonaiseen pussiin pakatun lehtisalaatin menekki on laskenut ja samaan aikaan umpipussiin pakattujen salaattien myynti on noussut.

Kauppapuutarhaliitto: Tarvetta pakkaamiseen ei ole

– Me noudatamme Ruokaviraston ohjeistusta. Ei ole havaittu, että elintarvikkeet kuskaisivat viruksia, Kauppapuutarhaliiton toiminnanjohtaja Jyrki Jalkanen sanoo.

Häntä ei yllätä, että poikkeustilanteessa kaikki ovat varpaillaan ja ihmiset käyttäytyvät hätääntyneesti. Silti tarvetta tomaattien tai muiden irtomyynnissä olevien kasvisten pakkaamiseen ei ole.

– Ainahan ne kannattaa huuhtaista, niin nytkin. Jos olisi oikeasti huoli, pakkaamiseen olisi ryhdytty jo. Irtomyynti on tomaattien vahvuus.

Jalkanen tietää, että osa viljelijöistä on lisännyt rasiapakkaamista. Asiassa ollaan oltu aktiivisia Varsinais-Suomessa, mutta ei Pohjanmaalla.

– Pakattuna tuotteelle tulee eri hinta, kuljettaminen kauppaan hankaloituu ja tulee muovijätettä. Rasiat ovat kierrätyskelpoista PET-muovia, mutta toivottavasti niitä ei tarvitse koskaan käyttää.

Kasvihuoneviljelmillä koronaviruksen ehkäisemiseen on varauduttu muun muassa jaksottamalla poimintaa kahteen vuoroon ja laajentamalla taukotiloja.