Salolaisyhtiö paljasti kielletyn määrähinnoittelun

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) esittää, että markkinaoikeus määrää yhdeksän miljoonan euron seuraamusmaksun Isojoen Konehalli Oy:lle. Syynä on kielletty määrähinnoittelu. Asiaan liittyy oleellisesti salolainen Virtasen Moottori, jonka aloitteesta KKV alkoi tutkia asiaa vuonna 2015.

Seuraamusmaksun lisäksi KKV määrää Isojoen Konehallin lopettamaan tuotteiden vähimmäishinnan määräämisen jälleenmyyjilleen ja kiinteästä jälleenmyyntihinnasta sopimisen IKH-verkkokaupassa. Kielletty määrähinnoittelu on koskenut IKH:n tuotteiden myyntiä koko Suomen alueella. Rikkomus on alkanut vuonna 2010 ja jatkuu KKV:n mukaan tietyiltä osin edelleen.

IKH on maahantuonti- ja rautakauppayritys, joka myy tuotteita suoraan kuluttajille sekä suurelle joukolle jälleenmyyjiä. IKH on asettanut myymilleen tuotteille suositushinnat, joita se on eri tavoin painostanut jälleenmyyjänsä noudattamaan. Tämä on käytännössä estänyt jälleenmyyjien välisen hintakilpailun ja nostanut asiakkaille myytävien tuotteiden hintoja, KKV kertoo tiedotteessaan.

IKH on seurannut jälleenmyyjiensä hinnoittelua ja ollut yhteydessä myyjiin, joiden hinnat ovat olleet sen suositushintoja alhaisempia. Jos jälleenmyyjä ei ole noudattanut vaadittua hintatasoa, IKH on esimerkiksi poistanut yritykseltä alennuksia, kieltänyt IKH-tavaramerkin käytön ja keskeyttänyt toimituksia.

Virtasen Moottorin omistaja Mikko Virtanen kertoo, että heidän osaltaan tilanne kärjistyi, kun Virtasen Moottori löysi vuonna 2014 suuremmat tilat kiinteistöstä, jossa Euromarket sijaitsi aikaisemmin. Virtasen mukaan IKH:n kanssa oli sovittu jo vuosia aiemmin, että kun suuremmat tilat löytyvät, Virtasen Moottorille siirtyy varaosien lisäksi myös IKH:n työkaluedustus. Tällöin uusissa tiloissa olisi ollut tuhannen neliön laajuudelta IKH:n tuotteita myynnissä.

– IKH:n edustajat kävivät paikan päällä katsomassa ja olivat tyytyväisiä.

Todellinen yllätys tapahtui Virtasen mukaan parin viikon kuluttua, kun IKH äkisti irtisanoi ketjusopimuksen Virtasen Moottorin kanssa. Selitykset olivat ympäripyöreitä. Oudolta irtisanominen tuntui siksikin, että pari kuukautta aikaisemmin Virtasen Moottori oli saanut kaksi palkintoa IKH:lta.

– Todellinen syy sopimuksen irtisanomiselle oli se, että emme hyväksyneet heidän hintakartelliaan.

Virtanen muistaa edelleen hyvin perjantaisen iltapäivän, jolloin tieto sopimuksen purkamisesta tuli. Kiinteistöstä oli miljoonalainat, ja tulevaisuus näytti synkältä.

Virtasen Moottori menetti IKH:lta aiemmin saamansa alennukset. Kauppaa oli kuitenkin tehtävä kalliilla hinnalla IKH:n kanssa, koska joitakin tuotteita ei ole saatavana muualta.

Nyt viisi vuotta myöhemmin Virtanen sanoo olevansa tyytyväinen KKV:n ratkaisuun.

– Hyvä, että asia oikenee, mutta ei se meidän tilannettamme muuta. Emme me saa hyvitystä tulonmenetyksistä. Tuloksemme romahti, kun ketjumyyntisopimus irtisanottiin, Virtanen toteaa.

IKH:lle esitetyn seuraamusmaksun määrä perustuu arvioon toiminnan haitallisuudesta ja laajuudesta. Määrähinnoittelu on yksi vakavimmista kilpailunrajoituksista.

– Jälleenmyyjien on voitava päättää itse hinnoittelustaan. Vaikka puhuttaisiin suositushinnoista, on kyseessä kielletty ja haitallinen kilpailunrajoitus, jos jälleenmyyjiä todellisuudessa painostetaan noudattamaan vähimmäishintoja. Tällainen toiminta estää jälleenmyyjien välisen hintakilpailun ja nostaa kuluttajien tuotteista maksamia hintoja, KKV:n ylijohtaja Timo Mattila toteaa tiedotteessa.

KKV on edellisen kerran esittänyt seuraamusmaksun määräämistä määrähinnoittelutapauksessa vuonna 2010. Kiellettyä määrähinnoittelua ei välttämättä tunnisteta yhtä hyvin kuin esimerkiksi kilpailijoiden välisiä kartellisopimuksia, ja määrähinnoittelu onkin todennäköisesti luultua yleisempää. Jälleenmyyjät saattavat myös omien liiketoiminnallisten etujensa vuoksi olla paljastamatta määrähinnoitteluun liittyviä sopimuskäytäntöjä.

Mitä määrähinnoittelu on?

Määrähinnoittelulla tarkoitetaan ylemmän ja alemman myyntiportaan – esimerkiksi maahantuojan ja jälleenmyyjän tai valmistajan ja maahantuojan – välisiä sopimuksia ja menettelytapoja, joiden tavoitteena on saada aikaan kiinteä tai vähimmäishintataso.

Hinnoista sopiminen eri myyntiportaiden välillä on lähes aina kiellettyä ja vahingollista, sillä se nostaa hintoja keinotekoisesti kuluttajien vahingoksi.

Määrähinnoittelu ei edellytä kirjallista sopimusta tavarantoimittajan ja jälleenmyyjän välillä.

Määrähinnoittelua on myös välillinen vaikuttaminen jälleenmyyntihintoihin esimerkiksi kannustamalla tai painostamalla tietyn hinnan noudattamiseen.

Määrähinnoittelu voi painostuksen ja kannustamisen sijasta syntyä myös ylemmän ja alemman myyntiportaan yhteisymmärryksessä. Määrähinnoittelu on kiellettyä riippumatta siitä, kumpi porras tekee aloitteen hinnoista sopimiseen.

Lähde: Kilpailu- ja kuluttajavirasto