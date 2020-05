Salon ja Someron uimahallit avoinna koko kesän – kävijämääriä rajoitetaan koronan takia

Salon seudun uimahallit avaavat koronaseisokin jälkeen ovensa jälleen kesäkuun alussa.

Salossa ja Somerolla uimahalliin pääsee polskimaan poikkeuksellisesti koko kesän ajan, sillä hallien vuosittaiset huoltotyöt tehtiin pakollisen tauon aikana. Paimiossa uimahalli on avoinna kesäkuun, mutta suljettu heinäkuusta elokuun puoleenväliin.

Koronarajoitusten takia uimahallien ja muiden sisäliikuntatilojen kävijämääriä on rajoitettu. Tiloissa saa olla kerralla enintään 50 kävijää. Määräys on voimassa ainakin kesäkuun loppuun.

– Odotamme vielä aluehallintovirastolta tarkempia ohjeita, miten rajoitukset lasketaan eri liikuntatiloissa, Salon kaupungin liikuntapaikkamestari Reino Laaksonen kertoo.

Uimahallien kävijöiden määrää on helppo seurata, sillä sisääntuloporteissa on laskurit Turvaetäisyyksistä huolehditaan siten, että osa hallien pukukopeista ja suihkuista otetaan pois käytöstä.

Salossa uimaan pääsee kesäkuusta elokuun puoleenväliin supistettuina aukioloaikoina. Uimahalli on avoinna tiistaisin ja torstaisin kello 6–14, keskiviikkoisin ja perjantaisin 12–19 ja lauantaisin kello 11–18. Sunnuntaisin ja maanantaisin halli on kiinni.

– Kesälomien takia aukioloaikoja on pakko supistaa, sillä palkanmaksun keskeytyksen aikana lomia ei voitu pitää, Laaksonen huomauttaa.

Salossa palataan normaaleihin aukioloaikoihin elokuun 17. päivä.

Somerolla uimahallilla on normaalit aukioloajat myös kesällä, eli halli on avoinna joka päivä. Uimahalli on avoinna arkisin kello 21:een ja viikonloppuisin kello 18:aan.

– Halusimme pitää kesällä laajat aukioloajat, koska kävijöiden määrää on rajoitettu. Tähtäämme tällä siihen, että väkeä voisi tulla halliin mahdollisimman tasaisesti. Meillä henkilökunnan lomat pidettiin koronaseisokin aikana, Someron Liikunnan toiminnanjohtaja Veera Hälli toteaa.

Vesijumpparyhmiä ei Salossa ja Somerolla kesän aikana pidetä, mutta uimakouluja sen sijaan järjestetään.

– Uimakoulujen ryhmäkokoja on pienennetty, Hälli kertoo.

Uimarantojen saunat pidetään Salossa suljettuina kesäkuun ajan. Saunalliset uimarannat aukeavat kesäkuun alussa lukuunottamatta Lehmijärveä, jossa korjataan laituri. Lehmijärvi ja saunattomat uimarannat avautuvat 8. kesäkuuta.

Salon ja Someron kaupunkien ylläpitämissä kuntosaleissa on voimassa kesän aikana normaalit aukioloajat. Salossa uimahallin kuntosali noudattaa uimahallin aukioloaikoja.