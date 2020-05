Salon kirjastot avautuvat ensi viikolla

Salon kirjastot avaavat ovensa jälleen ensi viikolla. Jo tämän viikon torstaina 14. toukokuuta avautuvat Pääkirjaston sekä Halikon ja Perniön kirjastojen palautusluukut.

Kaikkien muiden paitsi Kuusjoen kirjaston asiakaspalvelut aukeavat ensi maanantaina 18. toukokuuta. Kuusjoki aukeaa tiistaina. Osassa kirjastoista on palautusluukut käytössä.

Kunkin lähikirjaston asiakaspalvelu palvelee omin aukioloajoin, eli lähikirjastoissa voi asioida vain henkilökunnan ollessa paikalla, mutta omatoimikirjastopalvelu ei ole käytössä. Myöskään kirjastoautot eivät liikennöi.

Vaikka kirjastojen asiakaspalvelut aukeavat, kirjastot eivät vielä toimi normaalisti. Toukokuussa kirjastossa voi ainoastaan lainata varaamaansa aineistoa sekä palauttaa lainaamaansa aineistoa. Hyllyssä olevan aineiston lainaaminen ei onnistu. Myöskään lehtien lukeminen ja tietokoneiden käyttö ei ole mahdollista.

– Toimimme aluehallintovirastolta tulleiden ohjeiden mukaisesti. Samalla tavalla pyritään toimimaan kaikissa Suomen kirjastoissa, jotta asiakkaiden ja työntekijöiden turvallisuus saataisiin turvattua, sanoo Salon kirjastopalvelupäällikkö Jaakko Lind.

– Asiakkaiden kannattaa tehdä varaukset verkossa ja odottaa saapumisilmoituksen saapumista, Lind neuvoo.

Toukokuussa kirjastossa saa olla kerrallaan korkeintaan kymmenen asiakasta, ja jokaisen asiakkaan tulee huolehtia turvavälin noudattamisesta.

– Lattioihin on tulossa turvavälistä kertovia tarroja, ja esimerkiksi tänne Pääkirjastoon on tulossa asiakaspalveluun samantapainen suojapleksi kuin ruokakaupoissa on. Olemme hankkineet myös henkilökunnalle suojavälineitä, Lind kertoo.

Ylimääräinen oleskelu kirjastossa on toukokuun ajan kielletty, eli hyllyväleihin ei saa mennä katselemaan. Muut kuin lainaustoiminnan kannalta välttämättömät tilat on suljettu.

– Suurin asiakasvirta kohdistuu Pääkirjastoon, missä olemme liikuteltavien hyllyjen ja sermien avulla tehneet tilarajauksia, jotta asiakkaille tulisi selväksi, missä alueella saa liikkua. Pääkirjastoon on pyydetty myös vartija paikalle, Lind kuvailee.

Kesäkuun alusta alkaen Salon kirjastot avataan asteittain palvelemaan jälleen normaalisti. Mitään tarkempaa aikataulua Lind ei vielä tässä vaiheessa osaa sanoa.

– Rehellisyyden nimessä nyt ei voi mielestäni lupailla liikoja, koska vaarana on, että näitäkin rajoitusten kevennyksiä joudutaan vielä jossain vaiheessa uudelleen tiukentamaan.

– Mutta seuraamme tilannetta ja hallituksen sekä aluehallintoviraston ohjeita. Toivon ainakin, että toukokuun lopussa olisi jo tiedossa, millaiseksi kesäkuu muodostuu, Lind sanoo.

Salon kirjaston tapahtumat ja ryhmävierailut on peruttu heinäkuun loppuun asti.

Kirjastot ovat olleet suljettuja koronaviruksen vuoksi nyt kahden kuukauden ajan. Viikko sitten maanantaina maan hallitus linjasi, että kirjastot voidaan jälleen avata.

Salon kirjastojen

aukioloajat toukokuussa

Pääkirjasto ma–pe klo 12–17

Halikon kirjasto ma–pe klo 15–18

Kiikalan kirjasto ma klo 11–14 ja to klo 11–16

Kiskon kirjasto ma, ke klo 15–19 ja ti, to klo 10–15

Kuusjoen kirjasto ti klo 14–18 ja pe klo 10–15

Muurlan kirjasto ti ja pe klo 10–15 ja ke klo 14–18

Perniön kirjasto ma–ti klo 14–19, ke–pe klo 11–16

Perttelin kirjasto ma–to klo 15–18

Suomusjärven kirjasto ti klo 10–15, ke, pe klo 13–17 ja to klo 13–18

Särkisalon kirjasto ma klo 16–19, ke klo 10–16 ja pe klo 16–19

Helatorstaina 21.5. kirjastot on suljettu.