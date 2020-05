Salon Urheilupuisto pysyy vielä kiinni

Salon Urheilupuiston ulkoliikuntapaikat avataan mahdollisimman pian, mutta tuskin ensi viikolla.

– Ulkoliikuntapaikkojen työntekijät palaavat töihin 14.5. Suunnitelma on, että ulkoliikuntapaikkoja ruvetaan avaamaan, kun se voidaan tehdä turvallisesti. En lupaa, että Urheilupuisto aukeaa vielä 14. toukokuuta, jolloin kouluiset palaavat kouluihin, vapaa-aikapalveluiden johtaja Hilpi Tanska sanoo.

Maanantaina Tanska odotti hallituksen päätöksiä poikkeusolojen rajoitusten höllentämisestä.

– Ilman muuta odotan. Meillä on paljon työntekijöitä keskeytetyn palkanmaksun piirissä. Valtiovalta ei määrännyt ulkoliikuntapaikkojen sulkemisesta, mutta Salon oli pakko sulkea, kun kaupunginhallitus päätti keskeyttää palkanmaksun. Meillä ei ollut mahdollisuutta suorittaa Tukesin edellyttämää ulkoliikuntapaikkojen omavalvontaa eikä kunnossapitää niitä.

Tanskan kokemuksen mukaan Urheilupuiston ulkoliikuntapaikat ovat olleet vähäisessä käytössä. Hänen työhuoneestaan näkyy urheilukenttä, jolla on ollut yksittäisiä liikkujia. Myös frisbeegolfradoilla on ollut pelaajia. Kuntoradoilla ja luontopoluilla liikkujia on ollut tavallista enemmän.

Ulkoliikuntapaikkojen kunnostamisessa ollaan alkumetreillä, joten edessä on kiireiset viikot.

Kaksi työntekijää kutsuttiin töihin huhtikuun alussa aloittamaan nurmikenttien kevätkunnostusta. Kun yhdeksän työntekijää palaa töihin ensi viikolla, aloitetaan kaupungin omien tenniskenttien, yleisurheilukenttien, uimarantojen ja beach volley -kenttien kuntoon laittaminen sekä nurmikenttien leikkuut.

– Ihmiset menevät uimarannoille todennäköisesti joka tapauksessa kun ilmat lämpenevät. Saunojen avaaminen on kysymysmerkki, Hilpi Tanska toteaa.

Perniön ja Kiskon yleisurheilukentistä huolehtii yksityinen yrittäjä, joka on jo aloittanut työt.

Urheiluseurat ehtivät tehdä anomukset ulkokenttien käyttövuoroista, mutta anomuksia ei ole käsitelty. Niiden käsittely alkaa ensi viikolla, kun liikuntapaikkamestari Marko Mäkinen palaa takaisin töihin.

Syksyn salivuorojen jakaminen olisi normaalisti alkanut 13. huhtikuuta, mutta nyt systeemi on lukittu. Ennen kuin seurat voivat tehdä varauksia, liikuntapalvelut ja kansalaisopisto tekevät ovat suunnitelmasta ja varauksensa. Niillä on yhteensä yli 500 liikuntapainotteista kurssia.

– Syksyn vuorohaku avataan toukokuun lopulla. Normaalisti syksyn vuorot ovat olleet valmiit kesäkuun puolivälissä, mutta nyt toiveena on heinäkuun alkupuoli.

SalPa aloittaa harjoitukset, kun lupa tulee

kaupunki avaa kentät ja viranomaiset antavat luvat, omat harjoitukset aloitetaan nopeasti Palloliiton ohjeistuksen mukaan, SalPan valmennuspäällikkösanoo.

10 hengen tapaamisrajalla jalkapalloharjoitusten aloittaminen on mahdotonta, mutta 50 hengen raja antaa jo mahdollisuuksia. Hänen mukaansa harjoituksia pystytään rytmittämään ja ryhmiä pienentämään niin, että turvavaatimukset säilyvät.

Virtanen on huolissaan pelaajista, joihin ei korokriisin aikana ole saatu kontaktia.

– Heitä on jopa puolet ikäluokasta. Huoli on iso, sillä kyse on harrastajatason pelaajista, joille liikkuminen on ehdottoman tärkeää. Kilpasarjoissa pelaajien kato ei ole suuri.

Seuralla on eri ikäluokissa pelaajia on noin 400. Heistä puolet on kilpasarjoissa ja puolet harrastajia. Prisma-liigassa SalPasta ollut mukana pari sataa pelaajaa.

– Tahto on potkaista Prisma-liiga käyntiin, mutta millaisilla kriteereillä? Liikkujia on noin tuhat vanhempineen.

Avoimia kysymyksiä on paljon, mutta tahtotila liigan järjestämiseen on iso.

Lisäksi seura järjestää yläkouluikäisille lajivalmennusta Urheilupuistossa. Kun koulut aukeavat ensi viikolla, Virtanen toivoo kenttien aukeavan.

– Me olemme hassussa tilanteessa, jos Urheilupuisto ei ole auki, mutta lukujärjestyksessä on lajivalmennusta.

Juoksutreenejä omin päin

salolainenon treenannut viime viikot itsekseen, kun Vilppaan yleisurheilutreenejä koronavirustilanteen takia ei ole ollut.

– Olen treenannut kuin olisin normaalistikin. Olen hoitanut koulun nopeasti ja aikaa on jäänyt yleisurheilulle.

Unna juoksee kisoissa pitkiä matkoja, tuhatta ja kolmea tuhatta metriä.

– Mun lemppari on ehkä 600 metriä.

Urheilukentällä kellottajana ja tsempparina on äiti, Tanja Heikkilä . Heidän lisäkseen kentällä on käynyt muitakin vilpaslaisia.

– Valmentaja on lähettänyt Whatsapilla viestejä ja videoita. Me vanhemmatkin saamme vinkkejä, Heikkilä kertoo innoissaan.

Kaiken lisäksi hän on saanut tuplavinkit, sillä kentälle on tulossa treenaamaan myös isoveli Ukko-Pekka Heikkilä .

Äidin harras toive on, että kesällä voitaisiin kilpailla.

– Kausi tähtää siihen, että päästään kisaamaan. Olisi edes seuran sisäisiä kilpailuja.