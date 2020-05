Salon valtuusto tekee historiaa etäkokouksellaan

Salon kaupunginvaltuusto tekee maanantaina historiaa kokoontumalla ensi kertaa etänä koronakriisin takia.

Tavallisesti Salon 51 valtuutettua, läsnä olevat virkamiehet ja yleisö istuvat kaupungintalon valtuustosalissa.

Nyt lähes kaikki päättäjät ovat kodeissaan ja osallistuvat kokoukseen Teams-järjestelmällä. Vastaavalla tavalla ovat jo aiemmin kokoontuneet lautakunnat ja kaupunginhallitus.

– Meitä on kaupungintalolla vain puheenjohtaja, kaupunginjohtaja, sihteeri ja tekninen tuki, luurit päässä ja etäyhteydellä mekin, valtuuston puheenjohtaja Juhani Nummentalo (kok.) kertoo.

Etäkokouksen takia on pitänyt varmistaa, että kaikilla valtuutetuilla on tarvittavat laitteet ja yhteydet kokoukseen osallistumiseksi.

Varmuuden vuoksi valtuutetuille on tarjottu mahdollisuutta tulla myös kaupungintalolle omaan erilliseen tilaan, jos yhteydet kotona eivät ole riittävät.

– Kukaan ei ole ainakaan vielä ilmoittanut, että tulee käyttämään mahdollisuutta, Nummentalo sanoo.

Valtuuston kokoukset ovat julkisia. Sen takia etäkokous striimataan, ja kaupunkilaiset voivat seurata sitä internetin kautta.

– Sen katsotaan täyttävän kuntalain vaatimukset näin poikkeustilassa, Nummentalo toteaa.

Salon kaupunginhallituksen ensimmäisen etäkokouksen esityslistaa kevennettiin kokouksen sujuvoittamiseksi.

Valtuustossa asialistalla ovat kaikki ajankohtaiset asiat. Suurimpana yksittäisenä asiana valtuuston on päätettävä, osallistuuko Salo Turun Tunnin junan hankeyhtiöön ja sijoittaako kaupunki yhtiöön 3,7 miljoonaa euroa.

– Päätöksenteko ei saa halvaantua, eikä kokouslistalta ole jätetty yhtään asiaa pois. Myös kesäkuun valtuustoon on tulossa isoja asioita, esimerkiksi tilinpäätös, Juhani Nummentalo sanoo.

Hänen mukaansa etäkokouksen järjestäminen ei ole sinällään vaikeampaa kuin esimerkiksi kaupunginhallituksessa, mutta nimenhuuto ja äänestys hoidetaan eri lailla kuin salissa.

Valtuustosalissa läsnäolo ja äänestäminen tapahtuu nappia painamalla. Etäkokouksessa pidetään nimenhuutoäänestys.

Kokousrytmi on todennäköisesti verkkaisempi kuin salissa. Toisaalta puheenvuorot voivat olla lyhyempiä etäkokouksessa.

Nummentalo uskoo, että valtuusto kokoontuu myös kesäkuussa etänä, vaikka hallituksen kokoontumisrajoitukset eivät koskekaan kunnan luottamustoimielimiä.

– Lähtökohta on etäkokous. Etäisyyksiä muihin ihmisiin on pidettävä varmasti vielä kesän aikana, ja se on hankala järjestää kokoustilassa, hän sanoo.

Salon valtuusto on pitänyt yhden aamukoulun etänä, ja kesäkuun alussa suunnitelmissa on sairaalahanketta koskeva etäiltakoulu.

Juhani Nummentalon mukaan etäkokousjärjestelmä pysyy käytössä myös tulevaisuudessa, kun muutoin siirrytään normaalielämään. Sitä voidaan käyttää esimerkiksi webinaareissa ja valtuutetuille järjestettävissä infotilaisuuksissa.

– Osallistumisaktiivisuus voisi olla näissä jopa suurempaa kuin valtuustosalissa pidettävissä palavereissa, Juhani Nummentalo arvelee.

Etäkokouksia on helpotettu lainmuutoksilla

ovat siirtyneet päätöksenteossa jo sähköisiin kokouksiin, lakimiesKuntaliitosta sanoo.

Ongelmia on aiheuttanut, että kymmenissä kunnissa hallintosääntö ei ole mahdollistanut sähköisiä kokouksia. Niissä on pitänyt ensin kutsua valtuusto koolle muuttamaan hallintosääntöä, ja vasta sitten on voitu siirtyä etäkokouksiin.

– Tämän helpottamiseksi kuntalakia muutettiin vapusta alkaen. Nyt hallitus voi päättää, että kaikki toimielimet voivat kokoontua sähköisesti, Oksanen kertoo.

Miten kunnissa on onnistuttu etäkokousten pidossa? Annaliisa Oksasen saaman palautteen mukaan kokemukset ovat positiivisia.

– Ongelmia on aiheuttanut lähinnä suljettu lippuäänestys, muuten olen kuullut pelkkää positiivista, hän kertoo.

Kokoontumisrajoitukset eivät koske kuntien luottamuselimiä. Onko jossain kunnassa päätetty jatkaa tavanomaisia kokouksia?

– En ole aistinut tällaista ilmapiiriä, että haluttaisiin ehdoin tahdoin kokoontua. Kyllä kaikki ovat siirtäneet kokouksensa sähköisiksi. Joissain on järjestetty hybridikokouksia, jos osa päättäjistä on halunnut tulla kokouspaikalle ja osa on ollut mukana etäyhteydellä.

Annaliisa Oksasen mukaan laki vaatii, että kunnanvaltuuston kokousta pitää pystyä seuraamaan reaaliajassa. Pelkkä tallenne kokouksesta ei riitä.

– Kuntalakia on muutettu väliaikaisesti niin, että striimaus kokouksesta riittää. Normaalisti kunnan pitäisi pystyä järjestämään paikka, jossa kokousta voi seurata, hän muistuttaa.